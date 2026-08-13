Multiplicación de los pesos: Recaudo en campaña de solidaridad de empresarios en congreso de la Andi supera $10.000 millones

Los empresarios que participan en el Congreso de la Andi que se realiza en Cartagena le pusieron el acelerador a la solidaridad. Desde cero, a partir de las 2 de la tarde, cuando se instaló el evento en su onceava versión, en las primeras horas de este jueves 13 de agosto la cifra ya supera los 10.000 millones de pesos.

Aunque los integrantes del gabinete del nuevo gobierno han estado ausentes en el congreso en el que el sector privado estaba expectante para escuchar el derrotero que llevará esta administración, para incentivar la reactivación económica y atraer la inversión, el vicepresidente José Manuel Restrepo se hizo presente, en la virtualidad.

El segundo al mando en el país, desde Chocó, donde se encuentra en este día, expresó su gratitud al empresariado por el recaudo logrado hasta el momento. Pero también aprovechó el momento para reafirmar que “este gobierno es amigo del sector privado”, en contraste con lo que sintieron que ocurrió en el periodo del gobierno saliente. “Era mi intención estar en el Congreso de la Andi para expresar nuestra posición con el sector productivo, pero hoy la prioridad está con estos seres humanos que están sufriendo en todo el territorio nacional, como consecuencia del terremoto”, afirmó.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, se puso la camiseta por los damnificados y familiares de víctimas del terremoto. Foto: Andi / Video

Por su parte, Bruce Mac Master señaló que tiene la expectativa de que la cifra seguirá creciendo y que se entregarán los recursos para la ayuda humanitaria. Adelantó que se creará también un banco de materiales para la reconstrucción, pues será el paso obligado luego de la atención primaria en los momentos inmediatamente posteriores al evento sísmico que causó la tragedia.

Muchos otros empresarios se han sumado con ayudas en especies, como Flor Huila, que anunció una donación de 300 toneladas de arroz a través de los bancos de alimentos.