Álvaro Uribe celebra alianza con Estados Unidos: “Es recuperación de soberanía, no violación”

Colombia ingresó formalmente a la alianza del Escudo de las Américas, una estrategia liderada por Estados Unidos para atacar a los carteles del narcotráfico. La decisión ha generado revuelo en el país.

El expresidente Álvaro Uribe indicó que el apoyo de los norteamericanos no se traduce en una violación de las normas, sino en la recuperación de la soberanía, afectada altamente por los grupos armados ilegales en varias regiones.

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“La ayuda de Estados Unidos a nuestras Fuerzas Armadas con equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo, contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado social de derecho, que en muchos lugares del país está desplazado por la tortura narcoterrorista”, comentó el exmandatario.