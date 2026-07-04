SEMANA: ¿Qué pasará con los procesos de paz de Gustavo Petro? Abelardo De La Espriella llega al poder el 7 de agosto y anunció 30 días para el sometimiento y nada de negociación.

OTTY PATIÑO: No sé. Hasta el momento no tenemos ninguna interlocución. El presidente electo, hasta el viernes, no había designado a alguien para tener un acercamiento y hacerle comprender el sentido que tienen estos procesos de paz.

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SEMANA: ¿Confía en que el presidente electo recapacite y entienda que hay unos diálogos de paz en los que se ha avanzado?

O.P.: Él hizo una campaña muy dura contra los procesos de paz, con un planteamiento muy simplista en el que dijo que estos procesos han servido para la expansión de la delincuencia. Desde esa narrativa es muy difícil que pueda tener otro entendimiento, pero se hace lo posible para que los pueda conocer, palpar, de una manera distinta a cómo los ha planteado hasta el momento.

SEMANA: ¿Le sorprendió el anuncio de De La Espriella a los grupos armados?

O.P.: No. Es coherente con lo que venía diciendo, pero es un emplazamiento y son cuestiones efectivas para mostrar que es duro. No estoy de acuerdo con esa metodología; todos esos elementos de poner ultimátum no sirven para mucho. ¿Qué pasa si al final de los 30 días no pasa nada? Tendrá que buscar otra manera de decir las cosas.

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SEMANA: Conoce a los armados, ¿alguno se someterá a la justicia en 30 días?

O.P.: No. Por eso le digo que dar ultimátum es dispararse en el pie. ¿Qué pasa si al final de los 30 días no pasa nada?

SEMANA: Tras el ultimátum de Abelardo De La Espriella, ¿se han comunicado con usted los grupos armados? ¿Han planteado alguna preocupación a las mesas?

O.P.: Más que los actores armados, lo importante son las comunidades en las cuales se están desarrollando estos procesos, que no incluyen solamente a los actores armados, sino a los gestores y personas que han sufrido la violencia en los territorios.

SEMANA: La gente de Calarcá, por ejemplo, ¿cómo reaccionó ante el anuncio de De La Espriella?

O.P.: No tengo comunicación con ellos.

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SEMANA: ¿No tiene comunicación con Calarcá?

O.P.: No tengo, en este momento, comunicación directa. De pronto, nuestra delegada, Gloria Quiceno, puede responderle. Es delegada ante esos bloques.

SEMANA: Fabio Valencia Cossio, delegado en la negociación de paz, le dijo a SEMANA que hace un año no veía a Calarcá Córdoba.

O.P.: Fabio Valencia ha estado más en la región antioqueña, donde también operan las disidencias de Calarcá. De ahí al Caquetá y el Yarí, donde la mesa se ha reunido con Calarcá, hay kilómetros y kilómetros de distancia.

Alexánder Díaz, alias Calarcá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: ¿Con este anuncio de De La Espriella los grupos armados se levantarán de las mesas con el Gobierno Petro?

O.P.: Sí. El desbarate de estos procesos no creo que le traiga ningún beneficio al país porque, de alguna manera, sobre los tres ejes sobre los cuales se estaban construyendo estos procesos: la transición a la civilidad, el desescalamiento del conflicto y la transformación territorial, pueden sufrir un golpe de mano que no le conviene a nadie.

SEMANA: El escenario de Calarcá es complejo. Tiene 30 días para someterse. No volverá a la mesa en lo que resta del Gobierno Petro.

O.P.: Supongo que Calarcá debe estarse preparando, primero, para que no lo capturen y, segundo, para mirar bajo qué condiciones establecerá una relación con el próximo Gobierno.

SEMANA: ¿Y qué pasará con los armados de la Coordinadora del Pacífico que están concentrados en Putumayo?

O.P.: Ahí estamos garantizando que la gente pueda seguir habitando esa zona de ubicación temporal y podamos mirar cómo se avanza sobre el proceso que ya no solo involucra a los grupos armados, sino a la gente que ya dejó de hacer parte de esta organización porque empezó a trabajar para formar parte de la civilidad.

SEMANA: ¿Y cómo se les garantiza tranquilidad a la Coordinadora del Pacífico tras la advertencia del Tigre?

O.P.: Ellos ya se sometieron, no están armados, son civiles, se desarmaron. El balón está en manos del Gobierno, que les garantice el respeto a sus derechos y a la transición plena a la vida civil.

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SEMANA: ¿En qué escenario queda el Clan del Golfo?

O.P.: En un escenario muchísimo más complejo porque es un grupo muy grande, expandido en mucho territorio. Y con ellos no se ha llegado al punto de concentración a una zona de ubicación temporal.

SEMANA: Y peor, cuando Gustavo Petro decidió extraditar a alias Chiquito Malo.

O.P.: Chiquito Malo está libre. Y primero, para que lo extraditen, tendrían que capturarlo.

Otty Patiño hizo un balance en SEMANA de cómo quedan Iván Mordisco y Calarcá Córdoba con la llegada al poder de Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

SEMANA: ¿Siente que el trabajo que se adelantó en las mesas de paz se perderá?

O.P.: No todo el trabajo que se ha hecho puede sufrir retrocesos o tropiezos. Es muy difícil que todo se pierda. Se ha creado una dinámica distinta. No creo que el país pueda pasar de un planteamiento de paz total a una guerra total. No creo en esos virajes tan terribles y trágicos.

SEMANA: ¿Cree que De La Espriella tendrá que hablar de paz en algún momento o negociará con algunos grupos?

O.P.: Abelardo De La Espriella tendría que mirar la realidad. Más que ponerse a discutir sobre términos ideológicos, en eso será muy difícil que cambie de idea, pero que mire la realidad tal como es, porque la realidad a veces no coincide con las ideas que las personas tienen.

SEMANA: ¿Cómo queda el ELN?

O.P.: En la misma condición, porque con ellos no había proceso, conversación ni mesa. Se había planteado la posibilidad de entregar a personas que tienen secuestradas. Imagino que seguirán con la misma cantaleta y la propuesta que siguen sosteniendo.

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SEMANA: ¿Tiene su informe de empalme listo?

O.P.: Estoy listo para rendir un informe, pero no sé todavía a quién lo entregaré porque entiendo que no habrá Consejería para la Paz en el nuevo Gobierno. Supongo que el Dapre, el organismo de la Presidencia al cual dependo, seguro recopilará el informe para entregarlo al próximo Gobierno. Recomendaré que reconozcan las realidades, las que se han transformado, que evalúen a ver qué vale la pena continuar aun conservando su línea dura. También recomendaría que no solo el uso de la fuerza servirá para que se acabe la guerra en esos territorios, porque son elementos mucho más complejos que la pura criminalidad que hay actualmente.

SEMANA: ¿Con cuáles grupos recomendaría continuar las negociaciones?

O.P.: Con todos. Hay grupos con los cuales hace rato se rompieron las conversaciones, como la organización de Iván Mordisco, porque no demostró una voluntad de paz. Y con la Segunda Marquetalia todo es medio fantasmal porque ese grupo, por arriba, por la cúpula que existía antes, donde el jefe era Iván Márquez, se rompió.

El Zarco Aldinever. Foto: InSight Crime

SEMANA: Si tiene que evaluar la paz total, ¿qué calificación le da?

O.P.: La paz, como cualquier cosa que se hace entre varios, depende de la voluntad de todos. Por parte del Gobierno ha habido una voluntad enorme de paz; de pronto faltó tiempo. Ningún gobierno ha podido desarrollar un proceso de paz en tan corto tiempo. Las conversaciones con las Farc duraron ocho años y ahora pensar que en menos de cuatro años se iba a lograr un proceso completo, me parece bastante difícil.

SEMANA: ¿Qué errores se cometieron?

O.P.: Se hizo todo lo que se pudo, pero un proceso de paz no depende solamente de uno como Gobierno. Depende de las comunidades, del actor armado, de muchas otras personas que, sin estar armadas, influyen. Depende de una situación internacional que hoy es bastante compleja. Recibimos un apoyo internacional fuerte, de muchos países; no nos quejamos, faltó más cooperación de los países limítrofes, especialmente de Ecuador, pero hicimos lo que pudimos.

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SEMANA: ¿El Zarco Aldinever, señalado de ordenar el asesinato de Miguel Uribe Turbay, está vivo?

O.P.: Lo que me aseveran fuentes confiables, bastante confiables, es que ese señor murió en manos de Pablito Arauca, del ELN. A él no lo enterraron. Su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales; me hablan del río Arauca. Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los elenos. La información proviene de gente que conoció el hecho.

SEMANA: ¿Tiene información reciente sobre Iván Márquez?

O.P.: Si permanece vivo, está muy incapacitado para vivir en un sitio complicado o en una selva. Si está vivo, permanecerá bajo observaciones médicas. No creo que esté vivo asumiendo alguna comandancia.

SEMANA: El Consejo de Estado suspendió las negociaciones con la Segunda Marquetalia. ¿Qué opina?

O.P.: La Segunda Marquetalia es medio fantasmal. No hay interlocutor claro. Después de Iván Márquez, el interlocutor era el Zarco Aldinever y está muerto. Igual, en este momento, nadie está negociando con la Segunda Marquetalia.

SEMANA: ¿Qué información tiene de Iván Mordisco?

O.P.: Trató de disputarle a Calarcá el dominio de la selva amazónica, pero creo que esa guerra la perdió. Y la disputa que sostenía con el ELN en Arauca también la perdió.