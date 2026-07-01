El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución por la cual el Gobierno de Gustavo Petro autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia, creada por alias Iván Márquez tras abandonar el Acuerdo de Paz.

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En el auto se señala que la Ley 2272 de 2022 (que le dio vía libre a la llamada Paz Total) distinguió entre los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOMIL), con quienes se adelantarían negociaciones de carácter político con miras a la paz, y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), con quienes se adelantarían acercamientos para su sometimiento a la justicia y definitivo desmantelamiento.

Según la Sala, aunque el acto demandado le atribuye a esta organización el carácter de grupo armado organizado al margen de la ley, con el fin de adelantar las negociaciones autorizadas por el legislador, su naturaleza se acoge a la de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto.

Esta captura de televisión, tomada de YouTube y publicada el 29 de agosto de 2019, muestra al excomandante Iván Márquez (centro) y a su compañero rebelde fugitivo, Jesús Santrich (con gafas de sol), del disuelto grupo rebelde de las FARC en Colombia, en un lugar no revelado de Colombia, anunciando que retomarán las armas junto con otros guerrilleros que se distanciaron del acuerdo de paz firmado con el gobierno en 2016. El paradero de Márquez, segundo líder de las FARC y principal negociador del acuerdo de paz de 2016, se desconocía desde hacía más de un año. Con el apoyo de la ONU, el acuerdo de paz puso fin a la insurrección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las convirtió en un partido político. (Foto de varias fuentes / AFP) Foto: AFP

Esto significa que la ley autorizaba al Gobierno a realizar acercamientos para lograr el sometimiento y desmantelamiento de la Segunda Marquetalia y no a adelantar negociaciones políticas con sus integrantes.

En la decisión, emitida por el magistrado Carlos Fernando Mantilla, se manifiesta que no se puede perder de vista el momento en el que se conformó el grupo conocido como la Segunda Marquetalia, así como las personas que estuvieron detrás de su creación.

“Surge la vulneración de la norma superior, toda vez que el acto demandado catalogó a la autodenominada Segunda Marquetalia como un grupo armado organizado al margen de la ley (GAOML), sin que lo fuera, con el objeto de autorizar la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz”, señala la decisión del Consejo de Estado.

Por esto, al ser una disidencia conformada por excomandantes de las Farc —entre los que se encontraban además alias Jesús Santrich, Romaña y El Paisa- no se les podía dar un trato diferencial, ya que estas personas le dieron la espalda a un Acuerdo de Paz que habían firmado en el 2016.

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