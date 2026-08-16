Imponen multa de $1,2 millones a conductor que llevaba ayuda humanitaria al Eje Cafetero: “Qué tristeza este es el país que tenemos”

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video en el que un hombre, que hace parte de una caravana de camiones que lleva ayuda humanitaria a afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Eje Cafetero, afirma que uno de sus compañeros, el cual conducía un camión, recibió una multa de 1,2 millones de pesos porque el vehículo estaba con un sobrepeso de alrededor de 60 kilos.

De acuerdo con su relato, el hecho ocurrió este domingo 16 agosto, en el peaje del municipio de Cajamarca, Tolima.

“Cumpliendo la ley pasamos por la báscula. Este vehículo pasó normal, pero el compañero que venía en la caravana, cumpliendo con la reglamentación, con la bandera, y mostrando que llevaba colchonetas, le dijeron que estaba pasado de peso en 60 kilos y, según el operario de la báscula, no se podía hacer nada porque quedó registrado en el sistema. Llamó a un agente de tránsito que dice lo mismo y que lo único que se puede hacer es apelar”, afirmó el hombre en el video en el que criticó al Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad.

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“Estamos viajando desde anoche y con ganas de llegar y ayudar en lo que se pueda a los damnificados en el Eje Cafetero. Aquí estamos parados, le pusieron al compañero un comparendo de 1.200.000 pesos. Qué tristeza, este el país que tenemos. En estos momentos difíciles el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad siguen haciendo plata con los transportadores, no importa el momento por el que está pasando el país. Para ellos, la alcancía sigue abierta”, sostuvo.

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El video ha generado más de 10.000 comentarios de usuarios en Instagram, muchos de ellos rechazando la decisión y ofreciéndole ayuda al conductor multado.

“Yo los defiendo gratis”, “mande la cuenta yo se la pago”, “si alguien tiene el contacto, yo los defiendo gratis en audiencia”, “Si no le quitan la multa, yo se la pago”, “no es justo”, “Eso no se puede quedar así”, fueron algunos de los mensajes.

No obstante, otras personas expusieron la importancia de cumplir la norma. “Las leyes existen por algo. El otro lado de la moneda es: ¿qué pasa si por ese sobrepeso no responden los frenos?“, ”Esto no tiene que ver con que vayan con ayudas humanitarias. Un camión con pesaje extra es un peligro en bajada. Ayudar no significa sobrepasar las leyes", fueron otros de los comentarios.