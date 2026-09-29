El Eje Cafetero es uno de los destinos favoritos de los viajeros en Colombia, especialmente de quienes disfrutan de la naturaleza y la buena comida en medio de lindos paisajes de montañas y plantas de café.

El municipio de Risaralda ideal para los amantes de la naturaleza: un santuario rodeado de montañas y cascadas cristalinas

Uno de sus departamentos es Risaralda, donde los paisajes de montañas y pueblos llenos de encanto se combinan con una amplia oferta de experiencias. Pereira, su capital, sirve como punto de partida para descubrir fincas cafeteras, conocer de cerca el proceso del café y recorrer municipios como Santa Rosa de Cabal, famoso por sus aguas termales, y Marsella, reconocido por su arquitectura tradicional y ambiente tranquilo.

Precisamente, este último, con nombre de una de las ciudades más importantes de Francia, es uno de los destinos que más llama la atención en esta región del país, gracias a sus coloridas construcciones y su arraigada cultura cafetera que lo hacen único.

Se dice que este es uno de los municipios mejor conservados de Risaralda y se ha ganado un lugar entre los pueblos más encantadores del Paisaje Cultural Cafetero. Sus calles, viviendas tradicionales y escenarios naturales reflejan la identidad de una región marcada por la cultura cafetera y las costumbres campesinas y paisas que se perciben en su territorio.

Este es uno de los destinos imperdibles en Eje Cafetero. Foto: KAREN SALAMANCA

Información de la Alcaldía indica que Marsella es mucho más que un destino turístico. Se caracteriza por ser un santuario verde anclado en las colinas de la cordillera Central. Con sus exuberantes paisajes, bosques de niebla y la calidez de su gente, este destino se destaca como una joya escondida que merece ser descubierta.

Encantos de Marsella

Uno de sus principales atractivos es precisamente esa combinación entre patrimonio, tradición y naturaleza. La arquitectura de inspiración antioqueña, la calidez de sus habitantes y los paisajes montañosos que rodean el municipio hacen de Marsella un destino ideal para quienes buscan conocer una faceta más tranquila y auténtica del Eje Cafetero.

A solo dos kilómetros de Pereira: el municipio de Risaralda que se consolida como un destino de naturaleza y aventura único

Este destino cafetero es un lugar de tradiciones y cultura cafetera. Desde la música folclórica hasta las artesanías locales, cada expresión de la vida cotidiana refleja la esencia de su tierra, sus costumbres y las raíces que han dado identidad a este lugar, de acuerdo con la información oficial.

La arquitectura es uno de los atractivos imperdibles en Marsella. Foto: YouTube @alcaldiamunicipaldemarsell7153

Entre sus lugares de interés para los viajeros se encuentran la plaza principal, rodeada de viviendas tradicionales y presidida por la Iglesia María Inmaculada, construida en 1905; la Casa de la Cultura, escenario de actividades artísticas y folclóricas; y el Jardín Botánico Alejandro Humboldt, un espacio natural ubicado en las afueras del pueblo que conserva una amplia variedad de especies de flora regional.

Para llegar desde Pereira, ubicada a unos 30 kilómetros, los viajeros pueden tomar un bus desde la Terminal de Transportes de la capital risaraldense o desplazarse en vehículo particular para disfrutar de este lugar que combina arquitectura, naturaleza, cultura cafetera y tradiciones locales en una misma escapada.