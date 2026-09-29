Diversos destinos colombianos están en el radar de los viajeros debido a sus fortalezas turísticas, sus encantos gastronómicos y su riqueza tanto histórica como cultural que llama la atención de propios y foráneos.

En la larga lista de opciones que llaman la atención está la capital del país, que se caracteriza por su larga tradición, así como por su oferta hotelera y su escena gastronómica, entre muchos otros factores, que la llevaron a ubicarse segunda en el listado establecido por la prestigiosa revista Travel + Leisure de Las mejores ciudades de Centro y Suramérica para 2026.

Los destinos se conocieron en el marco de la edición 31 de los World’s Best Awards, para los cuales se analizaron más de 661.000 votos con el fin de reconocer los mejores destinos urbanos y de playa, operadores de safaris, aerolíneas y hoteles en todo el mundo.

De acuerdo con la publicación, para este año, entre las ciudades reconocidas, los destinos con mayor trayectoria continúan ocupando un lugar privilegiado gracias a sus grandes atractivos, hoteles y propuestas gastronómicas vibrantes.

La Candelaria es uno de los lugares más turísticos de Bogotá. Foto: Getty Images

En ese marco, Bogotá se ubicó en el segundo lugar en la selección realizada para Centroamérica y Suramérica, después de Cuzco, en Perú, y por encima de otros como Buenos Aires, Argentina, y Río de Janeiro, en Brasil, con una calificación de 87,97 sobre 100.

¿Cuáles son los encantos de Bogotá?

La capital colombiana se caracteriza por ofrecer una combinación poco común de historia, cultura y modernidad. Es un destino que permite recorrer desde las calles y casonas de La Candelaria hasta espacios culturales como el Museo del Oro, el Museo Botero y el Museo Nacional.

Turismo accesible: el reconocimiento internacional que recibió Bogotá

A esto se suma una oferta artística muy completa que involucra galerías, teatros, festivales y propuestas culturales que reflejan la diversidad y creatividad de la ciudad.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Una de sus grandes bondades es que reúne sabores tradicionales de distintas regiones de Colombia con restaurantes contemporáneos, mercados, cafés de especialidad y propuestas de cocina internacional.

Usaquén es uno de los sectores gastronómicos en Bogotá. Foto: Getty Images

Barrios como Chapinero, Usaquén y la Zona G concentran buena parte de esta oferta, sin dejar de lado las nuevas propuestas gastronómicas que siguen ampliando el panorama para locales y viajeros.

La naturaleza también tiene cabida para quienes visitan la ciudad. Monserrate es uno de sus lugares más emblemáticos para disfrutar de una gran panorámica de la ciudad, lo que se complementa con parques, cerros y hasta humedales que permiten combinar una escapada urbana con actividades al aire libre.

Así las cosas, la mezcla de patrimonio, gastronomía, cultura y naturaleza explica por qué Bogotá continúa despertando el interés de viajeros que buscan una experiencia diversa y auténtica en Suramérica.