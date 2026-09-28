El norte de Antioquia es una de las nueve subregiones en las que se divide el departamento y su territorio reúne municipios de características geográficas diversas.

Así es la ‘joya histórica’ del norte de Antioquia, un municipio con larga historia y tradición; está a cuatro horas de Medellín

Es una zona en la que destaca su riqueza hídrica, con ríos como el Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador, además de numerosas fuentes y caídas de agua.

Esta abundancia ha favorecido el desarrollo de infraestructura para la generación de energía, con embalses como Riogrande, Miraflores, Porce y Troneras, mientras que el río Cauca funciona como uno de los principales ejes del sistema hidrográfico y, en algunos sectores, como vía de comunicación.

Allí, a solo dos horas de Medellín, se encuentra un municipio que no se caracteriza por ser muy visitado, pero lo cierto es que tiene diversidad de encantos que vale la pena conocer.

Este municipio antioqueño está ubicado a dos horas de Medellín. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Es pequeño, colorido y muy acogedor. Se trata de Carolina del Príncipe, reconocido por ser el lugar de origen de la familia del cantante colombiano Juanes. Es un lindo destino que conserva una arquitectura tradicional que se aprecia especialmente en su plaza principal.

Cada mes de octubre, esta identidad cobra protagonismo con el Festival de los Balcones, una celebración en la que los habitantes adornan sus balcones con flores y refuerzan el título que durante años ha llevado, pues lo apodan el “El jardín colonial de América”.

El destino colombiano que parece sacado de los Alpes suizos: paisajes de ensueño y verdes colinas enamoran a los visitantes

Además de su patrimonio cultural, Carolina del Príncipe cuenta con un importante potencial para el ecoturismo, gracias a sus paisajes naturales y a la presencia de los embalses de Troneras y Miraflores, según información de la plataforma Antioquia es Mágica.

Estos escenarios ofrecen alternativas para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y conocer los atractivos de la región, en un recorrido que combina tradiciones, arquitectura y paisajes.

¿Qué hacer en este destino?

En este pueblo del norte de Antioquia, con menos de 4.000 habitantes y una temperatura promedio de 19 grados centígrados, uno de los planes es precisamente visitar los mencionados embalses.

Los balcones llenos de flores es uno de los principales encantos de este pueblo antioqueño. Foto: Getty Images/iStockphoto

El de Miraflores está ubicado a solo 20 minutos del casco urbano, mientras que el de Troneras está a 15. En estos lugares los viajeros pueden disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre como pesca deportiva, remo y senderismo por los alrededores de los cuerpos de agua. El avistamieno de aves es otra de las actividades que vale la pena realizar.

En el pueblo se encuentra la Casa de la Cultura, donde es posible encontrarse con la historia y el arte, mientras de aprecia una arquitectura colonial impecable. Los balcones adornan este lugar con gracia y elegancia.

En la lista de encantos también está un monumento al cantante Juanes y el parque principal en el que resaltan los balcones adornados con flores y su encanto colonial, el cual es considerado un verdadero tesoro en Antioquia.