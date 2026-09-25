Manizales apuesta por el turismo para acelerar recuperación económica: “Tenemos un patrimonio natural extraordinario”

Manizales avanza en la recuperación del flujo de visitantes nacionales e internacionales ―con el 95 % de su actividad nuevamente en marcha― con el propósito de dinamizar una cadena que genera ingresos para hoteles, restaurantes, transporte, comercio, operadores turísticos y emprendimientos locales.

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“Con la oferta recuperada, el desafío ahora está en reactivar la demanda, recuperar la confianza del viajero y lograr que los turistas nacionales e internacionales visiten a Manizales, una de las ciudades más importantes del Eje Cafetero, y se dejen deleitar con nuestra oferta turística. Cada visitante que llega vuelve a poner recursos en circulación y beneficia a múltiples sectores de la economía. Por esta razón, en medio de la recuperación, viajar a Manizales no solo significa descubrir un destino: también contribuye a mover nuevamente su economía y fortalecer los negocios y empleos que dependen del turismo”, aseguró Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Caldas.

Manizales recupera el pulso del turismo con naturaleza, café y cultura tras la emergencia. Foto: Suministrada / API

Entre las alternativas se encuentran el turismo de naturaleza y el avistamiento de aves. La ubicación de Manizales en la región andina permite combinar la experiencia urbana con recorridos por reservas, haciendas, bosques y espacios que hacen parte de la red de ecoparques.

Hacienda El Bosque, ubicada a 30 minutos de Manizales, ha protegido durante más de 40 años extensiones de bosque altoandino y páramo, favoreciendo la conservación de más de 25 nacimientos de agua. El lugar es refugio para 127 especies de aves, entre ellas tucanes de montaña, tororoi, colibríes y tangaras.

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“Hemos logrado construir un producto de naturaleza alrededor de las aves y la de la fotografía, creando escenarios para que aves que no están en otros lugares del mundo puedan venir a posar ante el lente y la cámara de los turistas nacionales y extranjeros”, afirmó Juan Martín, CEO de Hacienda El Bosque.

Caldas registra 802 especies de aves, 22 de ellas endémicas y 77 migratorias, equivalentes a cerca del 42 % de las especies registradas en Colombia. Durante jornadas como el Global Big Day se han identificado hasta 562 especies en el departamento.

Manizales recupera el pulso del turismo con naturaleza, café y cultura tras la emergencia. Foto: Suministrada / API

“Tenemos un patrimonio natural extraordinario y una oportunidad para convertir esa riqueza en experiencias turísticas que generen valor para la ciudad, pero también para las comunidades, los guías, los emprendimientos y toda la cadena asociada al turismo”, explicó Luz Adriana Valencia, CEO de Owl´s Watch.

La oferta también incluye experiencias relacionadas con el café y el cacao. Como parte del Paisaje Cultural Cafetero, los visitantes pueden conocer cultivos y procesos relacionados con la producción del café, desde su origen y recolección hasta su transformación y preparación.

“Al final, el territorio sigue mágico, sigue siendo bonito, sigue siendo interesante, teniendo la mayoría de los atractivos abiertos al público con toda esa esencia tropical cafetera nuestra, para compartir con todos los viajeros de todas partes del mundo”, aseguró Juan Pablo Echeverry, propietario de la Hacienda Venecia.

Manizales recupera el pulso del turismo con naturaleza, café y cultura tras la emergencia. Foto: Suministrada / API

En la zona urbana, el Centro Histórico, la Catedral Basílica y la Plaza de Bolívar hacen parte de la oferta patrimonial, a la que se suman la gastronomía, el tango y otras expresiones culturales.

La recuperación del turismo ocurre después de la emergencia registrada este año. A un mes del sismo, cerca del 97 % del comercio había reabierto y las principales vías habían sido despejadas, lo que permitió avanzar en la normalización de las actividades económicas.

El reto es mantener en movimiento esta cadena, en la que participan hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes, productores, guías y emprendimientos.