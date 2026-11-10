La llegada de la prima de diciembre lleva a los colombianos a considerar alternativas para viajar durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Algunas semanas antes de esta importante temporada del año, la plataforma KAYAK hizo un análisis basado en datos de búsqueda de vuelos desde Colombia e identificó los cinco destinos nacionales con los precios promedio más bajos para la temporada de fin de año de 2026.

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Medellín ocupa el primer lugar del listado, con una tarifa promedio de ida y vuelta en clase económica de $305.546. Le sigue Bucaramanga, con $307.350, mientras que Pereira se ubica en la tercera posición, con un promedio de $337.615.

El ranking continúa con Bogotá, cuyas tarifas alcanzan los $352.457, y Cali, con un precio promedio de $362.364. Esta última ciudad representa una alternativa para quienes buscan asistir a la Feria de Cali, que se realiza durante los últimos días de diciembre.

De acuerdo con los datos de la investigación, Bogotá y Pereira registran tarifas aéreas promedio un 14 % y 12 % inferiores, respectivamente, frente a la temporada de Navidad y Año Nuevo de 2025.

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“La llegada de la prima de diciembre puede ser un buen momento para comenzar a planear los viajes del próximo año o incluso anticipar las escapadas de fin de año. Comparar destinos, revisar las tarifas disponibles y tener flexibilidad en las fechas puede ayudar a los viajeros a identificar alternativas que se ajusten a su presupuesto. Queremos facilitar este proceso poniendo a disposición de los viajeros información y herramientas que les permitan tomar decisiones más informadas al momento de planear sus viajes”, señala Alejandro Lombana, director sénior comercial para Latinoamérica de KAYAK.

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El análisis contempla precios promedio de vuelos de ida y vuelta en clase turista para los viajes durante la temporada de Navidad y Año Nuevo de 2026. Las tarifas corresponden a datos de búsqueda y pueden variar según las fechas, la disponibilidad y las condiciones de compra.