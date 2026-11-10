La llegada de la prima de diciembre lleva a los colombianos a considerar alternativas para viajar durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Algunas semanas antes de esta importante temporada del año, la plataforma KAYAK hizo un análisis basado en datos de búsqueda de vuelos desde Colombia e identificó los cinco destinos nacionales con los precios promedio más bajos para la temporada de fin de año de 2026.
Medellín ocupa el primer lugar del listado, con una tarifa promedio de ida y vuelta en clase económica de $305.546. Le sigue Bucaramanga, con $307.350, mientras que Pereira se ubica en la tercera posición, con un promedio de $337.615.
El ranking continúa con Bogotá, cuyas tarifas alcanzan los $352.457, y Cali, con un precio promedio de $362.364. Esta última ciudad representa una alternativa para quienes buscan asistir a la Feria de Cali, que se realiza durante los últimos días de diciembre.
De acuerdo con los datos de la investigación, Bogotá y Pereira registran tarifas aéreas promedio un 14 % y 12 % inferiores, respectivamente, frente a la temporada de Navidad y Año Nuevo de 2025.
“La llegada de la prima de diciembre puede ser un buen momento para comenzar a planear los viajes del próximo año o incluso anticipar las escapadas de fin de año. Comparar destinos, revisar las tarifas disponibles y tener flexibilidad en las fechas puede ayudar a los viajeros a identificar alternativas que se ajusten a su presupuesto. Queremos facilitar este proceso poniendo a disposición de los viajeros información y herramientas que les permitan tomar decisiones más informadas al momento de planear sus viajes”, señala Alejandro Lombana, director sénior comercial para Latinoamérica de KAYAK.
El análisis contempla precios promedio de vuelos de ida y vuelta en clase turista para los viajes durante la temporada de Navidad y Año Nuevo de 2026. Las tarifas corresponden a datos de búsqueda y pueden variar según las fechas, la disponibilidad y las condiciones de compra.