Turismo

Rescatan a pianista de un crucero tras pasar nueve horas en el mar

Las autoridades lograron localizar al músico después de una extensa operación de búsqueda en aguas abiertas.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

10 de noviembre de 2026 a las 1:53 p. m.
Nueve horas en el mar: así fue el rescate de un pianista de crucero.
Nueve horas en el mar: así fue el rescate de un pianista de crucero. Foto: Getty Images

Un pianista que trabajaba en un crucero fue rescatado por dos pescadores tras permanecer a la deriva durante nueve horas en el Océano Pacífico, a unos 30 kilómetros (20 millas) de la costa de California, según informaron medios estadounidenses.

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Según informó CBS News, se desconocen las circunstancias en las que el hombre de 37 años cayó por la borda del Ovation of the Seas, un barco de Royal Caribbean con destino a México.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue hospitalizado y su vida no corre peligro, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

En el incidente, ocurrido el viernes, dos pescadores, Grant Garrett y Sean Norton, regresaban de pescar marlín cerca de la isla de Santa Catalina, que forma parte del condado de Los Ángeles, cuando avistaron al hombre en alta mar.

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El crucero tiene más de 4.700 viajeros previstos para 2026. Foto: Ama Waterways - API

Garrett relató el rescate a CBS, diciendo que gritó: “¡Es un ser humano! ¡Detengamos el barco!”.

“Grant y yo lo levantamos de un brazo cada uno, y estaba en estado de shock”, dijo Norton. “Lo único que me dijo fue: ‘Gracias. Pensé que iba a morir’”.

Los pescadores emitieron una llamada de emergencia marítima y un grupo de socorristas de Newport Beach acudió al lugar. Creen que el hombre cayó por la borda alrededor de las 2:30 de la madrugada del viernes.

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Norton sugirió que el pianista pudo haber sobrevivido tanto tiempo debido a la temperatura excepcionalmente suave del océano, provocada por el fenómeno de El Niño.

“En otro año, no hay manera de que lo consiga”, dijo.

*Con información de AFP.