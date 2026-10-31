Lo que debía ser una travesía de tres años y medio por los siete continentes terminó en una crisis en Camboya.

El crucero MV Odyssey suspendió sus operaciones por el aumento de los costos del combustible y dejó a cientos de personas buscando alojamiento y alternativas para continuar sus viajes.

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El viaje alrededor del mundo que terminó en una crisis

El MV Odyssey, operado por la compañía estadounidense Villa Vie Residences, había iniciado su recorrido en octubre de 2024 desde Belfast, en Irlanda del Norte.

La propuesta era ofrecer una experiencia diferente a la de los cruceros tradicionales: convertir el barco en una residencia flotante desde la cual sus pasajeros pudieran recorrer el mundo durante tres años y medio.

El itinerario contemplaba visitas a los siete continentes y alrededor de 150 países.

La embarcación tenía capacidad para 650 personas y ofrecía la posibilidad de comprar o alquilar camarotes para vivir a bordo durante largos periodos.

La propuesta de Villa Vie Residences estaba dirigida a personas que querían convertir los viajes en una forma de vida.

Por eso, el MV Odyssey no comercializaba únicamente vacaciones, sino residencias permanentes en el mar.

El precio de algunas suites para vivir a bordo durante la vida útil de la embarcación comenzaba alrededor de los 230.000 dólares.

La compañía promocionaba la posibilidad de tener una vivienda flotante y recorrer diferentes destinos sin necesidad de cambiar constantemente de alojamiento o comprar tiquetes para cada trayecto.

Para algunos pasajeros, la experiencia representaba una decisión de vida y una inversión importante.

Sin embargo, el proyecto se encontró con una dificultad que terminó comprometiendo su continuidad: el incremento de los precios del combustible.

Imagen de pasajeros bajando del M.V Odyssey en Camboya. Foto: Foto: redes sociales

El 27 de octubre de 2026, la empresa anunció la suspensión de sus operaciones estando en Camboya, donde el barco permanecía en el puerto de Sihanoukville, sobre el golfo de Tailandia.

La decisión obligó a los pasajeros a abandonar la embarcación y buscar alternativas de alojamiento mientras se define el futuro de la operación, según reportaron Associated Press.

La suspensión del recorrido dejó en incertidumbre a quienes esperaban completar la travesía y a quienes habían organizado sus planes personales alrededor de la permanencia en el barco.

Según las autoridades camboyanas, el barco llegó a Sihanoukville con 203 pasajeros, en su mayoría estadounidenses, y 156 integrantes de la tripulación.

Uno de los aspectos más cuestionados fue el poco tiempo que tuvieron los viajeros para organizar su salida.

El crucero MV Odyssey suspendió sus operaciones por el aumento de los costos del combustible. Foto: Foto: redes sociales

Algunos aseguraron que recibieron apenas siete horas de aviso para recoger sus pertenencias y desembarcar.

La situación también generó dificultades para encontrar alojamiento y organizar los desplazamientos posteriores.

Varios viajeros salieron de Camboya en avión, mientras otros permanecieron en la ciudad.

Los testimonios recogidos por medios internacionales también mencionaron problemas que se habían presentado durante el recorrido, entre ellos solicitudes adicionales de dinero para cubrir el combustible y el deterioro de algunos servicios a bordo.

Así, la travesía que prometía recorrer el planeta durante tres años y medio quedó suspendida en un puerto del sudeste asiático, mientras sus pasajeros esperan conocer qué ocurrirá con el barco y con el proyecto al que confiaron buena parte de sus planes de vida.