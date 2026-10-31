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Panamá vuelve a ser sacudida por un fuerte temblor: SGC reveló la magnitud y el epicentro del sismo

Un fuerte movimiento telúrico ocurrido este sábado 31 de octubre volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica.

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Redacción Mundo
31 de octubre de 2026 a las 11:43 a. m.
Panamá se encuentra en una región tectónicamente activa.
Panamá se encuentra en una región tectónicamente activa. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Un sismo registrado este sábado, 31 de octubre de 2026, en un corregimiento del distrito de Las Tablas, ubicado en la provincia panameña de Los Santos, llamó la atención en Centroamérica, luego de que los organismos de monitoreo reportaran un fuerte temblor de magnitud superior a 5.

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El evento sísmico fue localizado en Bajo Corral, un corregimiento del distrito de Las Tablas, en la provincia panameña de Los Santos. Según los reportes, el movimiento también fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el boletín preliminar del SGC, el movimiento se registró a las 10:50 a. m. (hora local), de magnitud 5,2 y profundidad superficial (inferior a los 30 kilómetros). La información se encuentra sujeta a actualización.

Las réplicas continúan tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el 9 de octubre. Aunque los reportes iniciales no registraron víctimas, sí se reportaron daños materiales. Desde entonces, los constantes movimientos sísmicos han generado preocupación entre los habitantes.

Panamá forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que se caracteriza por registrar una intensa actividad sísmica y volcánica.

Esta es la zona sísmica más activa del mundo.
Esta es la zona sísmica más activa del mundo. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el Cinturón de Fuego del Pacífico es una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, al concentrar cerca del 90 % de los terremotos que se registran a nivel mundial. Además, en esta extensa zona se encuentra aproximadamente el 75 % de los volcanes activos e inactivos del mundo, con un total de 452, lo que explica su elevada actividad tectónica y su importancia en la ocurrencia de terremotos y fenómenos volcánicos.

Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, especialistas en dinámicas volcánicas y sísmicas, en diálogo con CNN, explicaron que cuando la presión supera la resistencia de las rocas, se produce una ruptura repentina que libera la energía acumulada y genera ondas sísmicas capaces de provocar fuertes movimientos de tierra.

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Estos procesos forman parte de la dinámica natural del planeta y no pueden evitarse. Aunque los terremotos pueden ocasionar graves consecuencias, la ciencia todavía no cuenta con un método capaz de determinar con precisión el momento, el lugar y la magnitud de un sismo antes de que ocurra.