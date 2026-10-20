Fuerte temblor sacude el sur de Panamá y parte de Costa Rica

Un sismo registrado este martes, 20 de octubre de 2026, en el sur de Panamá llamó la atención en la región centroamericana, después de que los organismos de monitoreo reportaran un movimiento de magnitud superior a 5.

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El evento fue localizado en el océano Pacífico, al suroeste de la isla de Coiba, y también fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el listado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento ocurrió a las 12:05 p. m., hora local, y tuvo una magnitud preliminar de 5.8, con una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

Otro registro asociado al mismo evento reportó una magnitud de 5.4, por lo que las cifras pueden variar mientras las instituciones revisan los datos instrumentales.

La diferencia entre las magnitudes publicadas responde a que los primeros resultados de un sismo pueden ajustarse a medida que se analizan las señales de las estaciones sismológicas.

Un nuevo sismo fue registrado en el océano Pacífico con una magnitud de 5.4; logró mover la parte sur de Panamá y Costa Rica. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esa razón, los organismos técnicos constituyen la referencia principal para confirmar la intensidad instrumental, la profundidad y la ubicación del epicentro.

El Instituto de Geociencias ubicó el epicentro aproximadamente a 190 kilómetros al suroeste de Coiba, en aguas del Pacífico panameño.

La profundidad reportada fue de 10 kilómetros, una característica relevante para los especialistas al evaluar cómo se propagan las ondas sísmicas y qué efectos podrían producir en las zonas cercanas.

El portal Minuto60 informó que el temblor también fue reportado por ciudadanos en lugares situados a más de 400 kilómetros del epicentro, entre ellos sectores de Ciudad de Panamá y Costa Rica. Sin embargo, estos testimonios no permiten establecer por sí solos la extensión de los efectos ni confirmar daños materiales.

Hasta la información consultada, no se encontró un balance oficial que confirmara víctimas, daños estructurales o evacuaciones relacionados específicamente con este movimiento. Por ello, es importante distinguir los reportes ciudadanos de los informes que puedan emitir las autoridades de protección civil.

El sismo de magnitud superior a 5 no fue el único registrado durante la jornada. El listado oficial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá muestra otros movimientos en distintas zonas del país, incluidos eventos cerca de Tonosí, Coiba y Soná, con magnitudes que oscilaron entre 3.5 y 4.6 antes y después del temblor principal.

Estos registros evidencian la actividad sísmica de la región, aunque la presencia de varios temblores en un mismo día no significa necesariamente que todos estén relacionados entre sí.

Para determinar si existe una secuencia de réplicas o una relación entre los eventos, los especialistas deben estudiar su localización, profundidad y evolución temporal.

Panamá se encuentra en una región tectónicamente activa, rodeada por estructuras asociadas a las placas del Caribe, Cocos y Nazca, además del bloque de los Andes del Norte.

Un movimiento telúrico se sintió en el Pacífico, sacudiendo Panamá y parte de Costa Rica. Foto: Getty Images

La interacción entre estas estructuras explica por qué se producen movimientos sísmicos en diferentes sectores del territorio y sus alrededores.

Ante un movimiento telúrico, las recomendaciones generales de prevención incluyen conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y protegerse bajo una mesa resistente, si se está en interiores.

Una vez termine el movimiento, se debe revisar el entorno y evacuar de forma ordenada.

También es importante evitar el uso de ascensores durante una evacuación y mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil y los organismos sismológicos. Las cifras preliminares pueden cambiar y los reportes iniciales no siempre reflejan la totalidad de los efectos.

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El monitoreo del Instituto de Geociencias de Panamá y de otras redes sismológicas permitirá conocer si se producen nuevos movimientos y actualizar los parámetros del evento registrado este martes. Por ahora, la magnitud definitiva y cualquier balance de afectaciones deben establecerse a partir de información oficial verificada.