¿Por qué Costa Rica es un destino turístico tan atractivo y qué tiene Colombia que aprenderle?

Según Anato y Migración Colombia, 5,8 millones de colombianos viajaron al exterior en 2025, 4,3 % que en 2024. Abril, diciembre y octubre fueron los meses que jalonaron el crecimiento, con aumentos del 13 %, el 12 % y el 9 %, respectivamente.

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En ese balance, Estados Unidos y España fueron los principales países receptores de viajeros colombianos, pero también se destacaron incrementos significativos en las salidas hacia países de la región, en particular Brasil, Panamá, República Dominicana y Perú.

En lo que tiene que ver con 2026, entre enero y agosto, de acuerdo con un reporte de la Aeronáutica Civil, ya hay una tendencia positiva: el transporte aéreo internacional movilizó 17,1 millones de pasajeros, un crecimiento del 4,1 % frente al mismo periodo del año anterior.

El caso de Costa Rica

Más allá de los ‘casos de mostrar’, hay otro país que creció como destino de colombianos; a Costa Rica -de acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) basados en la Dirección General de Migración y Extranjería- ingresaron 28.308 turistas colombianos entre enero y octubre de 2025, 10 % más frente al mismo periodo de 2024 y con mayo y julio como los meses con mayor crecimiento.

El ICT es la entidad encargada de promover y desarrollar la actividad turística en Costa Rica, que trabaja para posicionar a ese país como referente mundial en turismo responsable, garantizando el bienestar y progreso social de sus comunidades, así como la conservación de sus riquezas naturales y biodiversidad.

En noviembre de 2025, esa entidad realizó un estudio de mercado para “indagar en las percepciones, intereses, motivaciones, barreras y expectativas alrededor del turismo en Costa Rica”, con base en una muestra de 3.077 personas de cinco países: Colombia (477), Argentina (625), Chile (351), Brasil (824) y México (800).

Según los resultados, los colombianos buscan tomar decisiones cada vez más informadas. El precio de vuelos y alojamientos, la percepción de seguridad y la información clara sobre las actividades disponibles figuran entre los factores con mayor influencia al momento de elegir un destino internacional.

Para esos viajeros, factores como el precio, la seguridad y la posibilidad de vivir experiencias alineadas con sus intereses son determinantes al planificar un viaje.

Estos mismos criterios se reflejan en la percepción de Costa Rica. El reporte señala que el 55 % de los encuestados considera que la buena relación calidad-precio es una de las principales motivaciones para visitar el destino, mientras que el 51 % destaca la seguridad. A esto se suma el interés por experiencias relacionadas con playas y paisajes exóticos (57 %) y la belleza natural y biodiversidad (53 %).

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La edad marca la diferencia

Aunque estos tres factores son relevantes para los viajeros, las motivaciones pueden variar según la edad. Entre los mayores de 55 años, la relación calidad-precio adquiere especial relevancia al momento de considerar una visita a Costa Rica, con un 65 %, mientras que otros grupos priorizan diferentes tipos de experiencias de acuerdo con sus intereses.

La seguridad también cobra importancia entre los viajeros adultos. Mientras este factor es considerado por el 51 % de los viajeros en general, aumenta entre las personas de 45 a 54 años, entre quienes alcanza el 61 %, y entre quienes tienen de 55 a 64 años, con un 65 %.

Las experiencias también evolucionan según la etapa de vida. Los más jóvenes muestran mayor afinidad por la cultura, el turismo rural y comunitario, y la aventura. Entre los viajeros de 25 a 34 años destacan la biodiversidad y los viajes en pareja; mientras tanto, los mayores priorizan propuestas relacionadas con gastronomía, naturaleza, playas y bienestar.

“Hoy los viajeros buscan destinos que les ofrezcan valor, confianza y experiencias memorables. El precio y la seguridad son factores fundamentales en la decisión, pero también existe un interés creciente por vivir experiencias auténticas y personalizadas. Comprender estas motivaciones nos permite responder mejor a las expectativas de los diferentes perfiles de viajeros”, afirma Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Turismo en Costa Rica. Instituto Costarricense de Turismo. Foto: Instituto Costarricense de Turismo

Las prioridades del viajero

Costa Rica cuenta con una oferta capaz de responder a las diferentes motivaciones de los viajeros, combinando naturaleza, aventura, bienestar, gastronomía y sostenibilidad en un mismo destino.

Su diversidad permite construir experiencias de acuerdo con los intereses de cada visitante, desde la exploración de bosques y volcanes, pasando por el contacto con la biodiversidad, hasta propuestas culturales, de ecoturismo y descanso en playas y entornos naturales.

La fortaleza de esta propuesta se refleja en la percepción de los viajeros colombianos. Según el estudio, Costa Rica registra una probabilidad promedio de visita de 7 sobre 10 entre los encuestados, especialmente entre los viajeros de 35 a 64 años. Además, el 76 % de quienes ya han visitado el país afirma que lo recomendaría.

“Los resultados reflejan una oportunidad importante para seguir fortaleciendo la conexión de Costa Rica con el mercado colombiano. Nuestra propuesta combina experiencias diversas, una sólida riqueza natural y atributos que hoy son especialmente valorados por los viajeros, como la seguridad y la posibilidad de encontrar opciones que respondan a diferentes presupuestos e intereses”, agrega Rodríguez.

Al final, queda demostrado que, por ahora, precio, seguridad y experiencias son los tres aspectos que más tienen en cuenta los colombianos al elegir un destino.

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