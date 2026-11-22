La Navidad suele asociarse con reuniones familiares y planes en pareja, pero cada vez hay más personas que aprovechan esta temporada para hacer algo diferente: empacar maletas, conocer nuevos destinos y compartir experiencias con gente que también decidió viajar por su cuenta.

Colombia ofrece alternativas para todos los gustos, desde playas caribeñas hasta pueblos coloniales y destinos de aventura.

San Andrés: Navidad con los pies en la playa

Para quienes prefieren cambiar las reuniones tradicionales por días de sol y mar, San Andrés es una de las alternativas más atractivas.

La isla permite combinar jornadas de playa con recorridos en lancha, visitas a Johnny Cay y paseos por el mar de los siete colores.

También es un destino para quienes quieren disfrutar de restaurantes, música y actividades turísticas.

¿Cuánto puede costar? Un paquete de cuatro días y tres noches, con tiquetes aéreos, traslados, alojamiento y actividades, tiene tarifas publicadas desde $2.139.000 por persona en habitación doble.

Según el hotel elegido, el presupuesto puede acercarse a los $3,2 millones.

A esto se deben sumar gastos no incluidos, como la tarjeta de ingreso a la isla.

Panorámica de San Andrés y sus playas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

San Gil: para quienes prefieren la aventura

Si la idea es pasar una temporada navideña haciendo algo diferente, San Gil puede ser una buena elección.

Este destino santandereano es conocido por sus actividades de aventura y sus paisajes naturales.

Entre las experiencias que se pueden encontrar están el rafting por el río Fonce, las caminatas ecológicas, las visitas a las cascadas de Juan Curí y los recorridos por municipios como Barichara y Socorro.

Para un recorrido de cuatro días y tres noches, con transporte terrestre desde Bogotá, alojamiento, desayunos, cenas y algunas actividades, el presupuesto puede comenzar alrededor de $1.259.000 por persona.

Los planes con más experiencias o servicios adicionales pueden elevar el costo.

Cartagena: una Navidad entre calles coloniales y playas

La capital de Bolívar es otra posibilidad para quienes quieren combinar descanso, gastronomía y entretenimiento.

Sus calles coloniales, plazas y restaurantes ofrecen diferentes planes, mientras que las playas y las excursiones marítimas permiten aprovechar el clima del Caribe.

Un viaje de cuatro días y tres noches desde Bogotá puede requerir un presupuesto aproximado de $2 millones a $4,3 millones por persona, dependiendo de los tiquetes, el alojamiento y las actividades que se quieran incluir.

Las visitas a las Islas del Rosario pueden representar un gasto adicional.

Cartagena para pasar las fiestas navideñas. Foto: Getty Images

Santa Marta: playa, naturaleza y nuevos recorridos

Para quienes buscan un destino caribeño con diferentes posibilidades de paseo, Santa Marta también merece un lugar en la lista de opciones navideñas.

Además de sus playas, desde esta ciudad se pueden organizar visitas al Parque Nacional Natural Tayrona, Taganga y Minca, donde los paisajes de montaña, las cascadas y la naturaleza ofrecen un ambiente distinto al de los destinos tradicionales de playa.

En diciembre, un viaje de cuatro días y tres noches puede costar aproximadamente entre $1,6 millones y $3,3 millones por persona, incluyendo tiquetes, alojamiento y gastos básicos, según la categoría del hotel y las actividades elegidas.

Imagen de mujer soltera disfrutando del mar en época de Navidad. Foto: Getty Images

Al final, estar soltero en Navidad no significa quedarse sin planes ni renunciar a las vacaciones.

Puede ser la oportunidad de conocer destinos que estaban pendientes, disfrutar de nuevas experiencias y, por qué no, coincidir con personas que también están abiertas a hacer nuevas amistades.

A veces, el mejor regalo de fin de año es regalarse una aventura y descubrir que no hace falta esperar a nadie para comenzar a viajar.