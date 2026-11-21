Durante el fin de semana de la final de la Copa Suramericana, que será en Barranquilla, el ministerio de Comercio, Industria y Turismo promoverá la oferta turística del país en el Gran Malecón de Barranquilla a través de su campaña ‘Colombia te llama’.

Final de Copa Sudamericana 2026: así se prepara Barranquilla para recibir a hinchas y turistas

Los turistas que visiten el Gran Malecón de la capital del Atlántico entre el 20 y el 22 de noviembre podrán conocer la oferta turística de diversas regiones de Colombia, esto como parte de la estrategia de promoción turística de la actual administración.

Habrá un pabellón dedicado a las fiestas y festivales, donde se presentarán a los turistas interesados el Aguinaldo Boyacense de Tunja, la Feria de Cali, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, la Feria de Manizales, el Festival de la Leyenda Vallenata, el Cartagena Festival de Música, el Carnaval de Barranquilla y el Festival Nacional de la Música Colombiana de Ibagué.

“En el Gran Malecón podrán conversar con agencias de viajes y operadores turísticos, descubrir rutas y planear su próximo viaje por Colombia”, explicó Mauricio Gómez Amín, ministro de la cartera de Comercio.

Cabe señalar que este evento deportivo que tendrá como sede a Barranquilla estima tener un impacto económico de US$60 millones, una ocupación hotelera del 100% y la generación de cerca de 9.000 empleos, además de recibir a los hinchas visitantes de Brasil y Argentina.

‘Colombia te llama’ también mostrará una instalación inmersiva inspirada en la celebración de la Noche de Velitas, recreando cómo se vive esta tradición en distintas regiones del país.

La estrategia de la nueva administración también busca dar recomendaciones para promover el turismo responsable, seguro, el cuidado de la flora y la fauna, el respeto al patrimonio cultural y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes de situaciones de riesgo.