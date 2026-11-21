En su alocución semanal, la ministra de Energía y Minas, Nohemí Arboleda, alertó por una caída en la batería del país por debajo del 80 % y advirtió que diciembre de 2026 y enero de 2027 serán claves para el ahorro de energía debido a un fenómeno de El Niño muy fuerte.

Ideam entregó fecha clave antes del inicio y pico máximo del fenómeno de El Niño en Colombia

“Al 19 de noviembre la batería marca un 77.14 % o, bajó 1.93 puntos en una semana y nos alejamos del 80 %. ¿Qué pasó? Llovió menos e hizo más calor”, explicó Arboleda en su alocución.

Asimismo, señaló que los niveles de los embalses bajaron y llegaron apenas a 4 de cada 10 litros esperados en un mes normal, sin embargo el consumo sigue creciendo en casi todas las regiones.

Esto, sumado a la actualización del pronóstico de la Agencia de Clima de Estados Unidos y el IDEAM sobre un fenómeno de El Niño que seguirá muy fuerte, preocupa a la cartera energética.

“Diciembre de 2026 y enero de 2027 serán los meses más difíciles y lo más probable es que las lluvias no regresen sino hasta mayo de 2027. ¿Qué significa? Que la batería tiene que durarnos hasta mayo”, enfatizó la ministra.

Ante este complejo escenario, Arboleda reiteró la importancia de la campaña de ahorro de energía promovida por su cartera.

“No les voy a decir que esto es fácil, el escenario es complejo, pero tampoco les voy a decir que no hay nada que hacer, porque no es cierto. Tenemos margen de maniobra, quedan 10 días de noviembre para recuperar carga en la batería. Ese margen se agranda con cada kilovatio que ahorramos y se achica con cada uno que desperdiciamos”, reiteró Arboleda.

Navidad con energía Foto: Fotos SEMANA

Entre las recomendaciones que dio la ministra en su alocución para las alcaldías y municipios está el uso de luces LED en los alumbrados navideños, la concentración de estos donde hay más visitantes y el temporizador para apagarlos a la medianoche.

También recomendó a los comercios revisar las instalaciones en mal estado, cerrar las puertas mientras se usa el aire acondicionado, no utilizar alumbrados de día y apagar los avisos alumbrados al cerrar.

Para la industria reiteró la recomendación de cambiar de la franja de 6 p.m. a 9 p.m. los procesos que más consumen energía y revisar motores, fugas y equipos de refrigeración.

“Con buenas prácticas de iluminación se ahorra entre el 10 y el 30 %”, señaló Arboleda.