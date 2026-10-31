Alivio para los conductores: gasolina y diésel no subirán en noviembre

Por segundo mes consecutivo, los colombianos no tendrán que asumir nuevos incrementos en los precios de la gasolina corriente y el ACPM durante noviembre de 2026, pese a que la cotización internacional del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril. El Gobierno nacional decidió congelar las tarifas de ambos combustibles, una medida que tendrá un costo fiscal estimado de 15.500 millones de pesos.

La decisión fue oficializada por los ministerios de Minas y Energía y Hacienda, mediante la actualización de las resoluciones que fijan los precios de referencia de los combustibles a partir del primero de noviembre.

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De acuerdo con la información oficial, el precio promedio de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades del país se mantendrá en 15.886 pesos por galón, mientras que el ACPM continuará en 11.320 pesos.

En Bogotá, el galón de gasolina seguirá costando 16.331 pesos y el de diésel, 11.616 pesos. En Medellín, los precios serán de 16.251 y 11.641 pesos, respectivamente, mientras que en Cali se mantendrán en 16.339 y 11.763 pesos.

Por su parte, en Barranquilla, la gasolina continuará en 15.964 pesos y el ACPM en 11.291 pesos. En Cartagena, los valores serán de 15.921 y 11.256 pesos, respectivamente.

Comparativa de precios de combustibles por ciudad, noviembre 2026. Foto: Ministerio de Minas

Entre las ciudades incluidas en el reporte oficial, Villavicencio registra el precio más alto de la gasolina, con 16.431 pesos por galón, mientras que Pasto presenta el más bajo, con 13.920 pesos.

El congelamiento busca evitar que los mayores precios internacionales se trasladen directamente a los consumidores y a las empresas, especialmente aquellas que dependen del transporte y la distribución de mercancías.

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El esfuerzo fiscal de mantener las tarifas internas sin modificaciones será asumido por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo utilizado para amortiguar las variaciones del mercado internacional.

La continuidad de esta política para diciembre todavía está en evaluación. Según los ministerios, cualquier decisión dependerá de la evolución de los precios internacionales y de la disponibilidad de recursos fiscales.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) fue creado en 2007, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Así, aunque noviembre comenzará sin aumentos, el Gobierno deja abierta la posibilidad de llevar a cabo ajustes en el último mes del año, dependiendo del comportamiento del mercado y de sus implicaciones para las finanzas públicas.

El precio internacional del petróleo Brent, que es el de referencia para Colombia, ha registrado fuertes fluctuaciones durante 2026, marcadas principalmente por el conflicto en Oriente Medio y las restricciones al suministro mundial. Después de comenzar el año alrededor de los 60 dólares por barril, la cotización superó los 130 dólares en algunos momentos, impulsada por los ataques a instalaciones petroleras y las dificultades para transportar crudo a través del estrecho de Ormuz.

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Aunque posteriormente se presentaron correcciones, los precios volvieron a subir en octubre, mes en el que los futuros del Brent acumularon un aumento del 13,6 por ciento y el contrato para entrega en diciembre cerró el viernes 30 de octubre en 117,64 dólares por barril.

Para el cierre de 2026, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) prevé que el Brent promedie 105 dólares por barril durante el cuarto trimestre, 14 dólares más que en su pronóstico anterior. Sin embargo, persiste una elevada incertidumbre, pues la evolución de los precios dependerá de la duración del conflicto, la recuperación de las exportaciones de Oriente Medio y la disponibilidad de inventarios mundiales.