Fiduprevisora reacciona tras decisión del Gobierno De La Espriella de no renovar contrato en el Fomag

Fiduprevisora S.A. se pronunció sobre la decisión del Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella de no renovar el Contrato de Fiducia con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Gobierno de De La Espriella pone fin a 36 años de contrato con Fiduprevisora en el Fomag

A través de un comunicado en sus redes sociales, la entidad anunció que se acoge a la decisión que realizó el Ministerio de Educación, en respaldo de la cartera del Ministerio de Hacienda, Trabajo y miembros de Fecode.

En su calidad de administradora del Fondo, Fiduprevisora pondrá en marcha el plan de acción definido para la etapa de transición que comenzará a partir del 1 de noviembre, conforme a las decisiones que adoptó el Consejo Directivo para garantizar la prestación de los servicios establecidos en el contrato relativos a a la saludo, prestaciones y cesantías, según lo establecido en la Ley 91 de 1989.

“En línea con el propósito del Gobierno Nacional de garantizar los derechos del magisterio, la entidad acompañará cada paso de este proceso con la responsabilidad que exige administrar recursos públicos, aportando desde su rol para que el FOMAG avance hacia una operación más fortalecida”, comenta la entidad en su comunicado.

¿Por qué el Gobierno Nacional no renovará el contrato con Fiduprevisora?

El Gobierno Nacional anunció el pasado 30 de octubre la no renovación del Contrato de Fiducia con Fiduprevisora, poniendo fin a un esquema administrativo que perduró por 36 años.

La decisión de no prorrogar el contrato deriva de una acumulación de fallas operativas y administrativas que provocaron el desborde del sistema de salud para cientos de maestros en el país.

El Ministerio de Educación reportó un total de 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de $3,2 billones y más de 109.000 quejas desde 2024, especialmente por barreras de acceso a citas, medicamentos y tratamientos.

“No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El Fomag no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia”, señaló la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos.

A partir del 1 de noviembre de 2026 comenzará un plan de transición de un año, prorrogable por doce meses adicionales, que se encargará de realizar los ajustes administrativos y operativos de fondo tras finalizar el contrato con Fiduprevisora.

Por medio de estas transiciones, el Ministerio de Educación garantiza los siguientes puntos: