“Coca-Cola también es barranquillera”: abrirán nueva planta que abastecerá el 20 % de la producción nacional

Este 30 de octubre se oficializó en Barranquilla la inauguración de la ampliación del complejo industrial de Coca-Cola FEMSA, una obra estratégica que permitirá concentrar en la capital del Atlántico más del 20 % de la producción nacional de la compañía.

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Durante el evento, el presidente Abelardo De La Espriella resaltó la relevancia del hito para la región Caribe y afirmó que “Coca-Cola también es barranquillera”.

La infraestructura incorpora dos nuevas líneas de producción de alta tecnología, consideradas entre las más avanzadas de la multinacional a nivel mundial. Con esta expansión, la planta fortalece su capacidad logística e industrial no solo para abastecer a Barranquilla y al mercado del Caribe, sino también para distribuir hacia el resto del territorio nacional.

La infraestructura incorpora dos nuevas líneas de producción de alta tecnología. Foto: Colprensa

En el frente laboral, el proyecto contempla la generación de 150 empleos directos en la planta, que se suman a una operación que, en conjunto con su centro de distribución, ya sustenta más de 1.200 puestos de trabajo en la región.

Sobre este aspecto, el mandatario subrayó el impacto social que tendrá esta planta para muchas familias barranquilleras.

“Yo pienso en el joven que consigue su primer trabajo, en el padre que puede sostener a su familia y en quienes tienen la oportunidad de vivir mejor gracias a los salarios dignos que se pagan en compañías como esta”, señaló De La Espriella.

Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, celebró a través de su cuenta de X la puesta en marcha del proyecto.

“Este reconocimiento nos motiva a seguir recorriendo el mundo, tocando puertas y generando confianza para que cada vez más inversionistas encuentren en nuestro país oportunidades para crecer”, dijo el ministro.