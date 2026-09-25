Coca-Cola FEMSA consolida su operación en Colombia con nuevas inversiones

Las marcas que produce, embotella y distribuye Coca-Cola FEMSA hacen parte del día a día de millones de colombianos. Detrás de esta operación industrial y comercial existe una estrategia que incorpora acciones orientadas al uso responsable del agua, la adopción de energías limpias y la protección de los ecosistemas, así como iniciativas sociales que han contribuido a la siembra de más de 100.000 árboles y al desarrollo de cientos de familias en las zonas donde la compañía tiene presencia.

La compañía ha invertido alrededor de 500 millones de dólares en programas de sostenibilidad y en la ampliación de sus capacidades, incluyendo plantas y centros de distribución. Estas inversiones responden tanto a su estrategia de crecimiento como al propósito de contribuir al desarrollo de los territorios donde opera.

El trabajo conjunto con las comunidades ha sido uno de los pilares de su operación durante más de dos décadas. La compañía desarrolla procesos de diagnóstico, participación, seguimiento y evaluación que permiten priorizar sus intervenciones de acuerdo con las necesidades de cada zona. Este modelo se complementa con acciones orientadas al fortalecimiento del tejido social, la recuperación de espacios comunitarios y el bienestar de las personas. “Nuestra historia en Colombia se ha construido de la mano de las comunidades. Por eso trabajamos para que nuestra presencia contribuya no solo al crecimiento del negocio, sino también al bienestar de las personas y al cuidado del entorno”, explicó Andrés Torres, presidente de Coca-Cola FEMSA Colombia.

Este compromiso también se refleja en su estrategia ambiental. A través de ‘Agua por el Futuro’, una de sus principales iniciativas, la compañía impulsa acciones enfocadas en la protección de las fuentes hídricas, la restauración de los ecosistemas que las sostienen, el acceso a agua segura y la atención de emergencias asociadas al desabastecimiento o las inundaciones.

En este marco, Coca-Cola FEMSA ha contribuido a la protección de 1.590 hectáreas de ecosistemas altoandinos y de páramo, mediante el trabajo articulado con comunidades y expertos. Solo durante 2025, incorporó 220 nuevas hectáreas a estas acciones de conservación.

La respuesta ante situaciones de emergencia también hace parte de este compromiso. Desde 2010, la compañía cuenta con un vehículo potabilizador, una herramienta diseñada para llevar agua segura a lugares donde la población han perdido temporalmente el acceso a este recurso como consecuencia de diferentes situaciones de emergencia.

“Las inversiones, los programas ambientales y las iniciativas sociales que impulsamos responden a una misma visión: crecer de manera responsable y contribuir al desarrollo de Colombia. Queremos que nuestra presencia en el país genere valor más allá de nuestra operación y deje una huella positiva para las generaciones futuras”, detalló Torres.

La inclusión también ocupa un lugar importante en la estrategia de la compañía. A través de ‘Cinta Violeta’, Coca-Cola FEMSA ha contribuido a ampliar la participación de mujeres en su operación, con la contratación de más de 700 operarias en cargos tradicionalmente ocupados por hombres.

La historia de Coca-Cola FEMSA en Colombia es también una historia de confianza y compromiso con el país. Una apuesta de largo plazo que busca generar valor más allá de la operación, contribuyendo al desarrollo de las comunidades, la protección de los recursos naturales y la creación de oportunidades para las personas. Con ese compromiso, la compañía continúa construyendo un camino de crecimiento que busca dejar una huella positiva en Colombia, hoy y para las generaciones futuras.

*Contenido elaborado con el apoyo de Coca-Cola FEMSA