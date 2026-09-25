Grupo Bimbo cumple 30 años alimentando historias en Colombia: así ha transformado su operación

Cuando Grupo Bimbo llegó a Colombia hace tres décadas, inició una apuesta de largo plazo por un mercado con una arraigada cultura de consumo de pan y una creciente demanda de productos prácticos, nutritivos y de calidad. Hoy, en el marco de sus 30 años en el país, la compañía celebra una historia de innovación, desarrollo de marcas, cercanía con los consumidores y una visión que combina crecimiento, sostenibilidad y responsabilidad social.

Esta evolución ha estado ligada a su capacidad para escuchar al consumidor, a la confianza en el talento local y a una preocupación genuina por mantener vivo el oficio panadero. Todo esto permitió darle vida a productos y marcas que hoy forman parte de la cotidianidad de millones de hogares. Un caso emblemático es Artesano, una marca creada en Colombia a partir del aprendizaje en panaderías de barrio de Bogotá. Inspirada en tradiciones como las rebanadas gruesas, la miga suave y la harina espolvoreada, la propuesta ya está en más de 20 países. Su más reciente evolución, Artesano con Masa Madre, confirma la apuesta por rescatar procesos tradicionales mientras responde a nuevas tendencias de consumo.

Según la compañía, hoy los consumidores buscan bienestar, autenticidad, practicidad y experiencias de mayor valor dentro del hogar. Como parte de su estrategia de Nutrición Positiva, Grupo Bimbo continúa evolucionando el perfil nutricional de sus productos de consumo diario. Actualmente, el ciento por ciento está libre de colorantes artificiales y el 99 por ciento no contiene saborizantes artificiales.

La compañía busca avanzar hacia una alimentación saludable sin dejar de lado la tradición que caracteriza su actividad. Foto: Suministrada - API

Fortalecer los canales de venta ha sido otro eje clave. Grupo Bimbo desarrolla una estrategia omnicanal que integra puntos de venta tradicionales con el comercio electrónico. Aunque está profundamente arraigada en Colombia, la compañía mantiene los valores que la acompañan desde su origen en México. La Regla de Oro, principio que guía todas las relaciones de la compañía, tanto internas como externas, se fundamenta en actuar con respeto, justicia, confianza y afecto hacia colaboradores, clientes, proveedores y comunidades. También está presente en productos mexicanos como las tortillas Tía Rosa y las Rapiditas, y en marcas como Takis, una propuesta nacida en México que ha logrado conectar con los gustos y preferencias de los consumidores colombianos.

La sostenibilidad también hace parte de esta historia de 30 años. A nivel global, Grupo Bimbo avanza en su meta de alcanzar emisiones netas cero para 2050 y cuenta con más de 7.700 vehículos que utilizan combustibles alternos, de los cuales más de 4.200 son eléctricos. Además, cerca de 300.000 hectáreas ya hacen parte de iniciativas de agricultura regenerativa.

Para Grupo Bimbo, Colombia es un país estratégico de América Latina gracias a que se ha convertido en un referente para identificar tendencias, desarrollar propuestas y aportar conocimiento a otras operaciones. Marcas como Vital y Buenazo son ejemplos del potencial creativo que ha surgido en el país.

La innovación también está presente en los procesos internos, con herramientas digitales e inteligencia artificial para desarrollar productos, analizar datos y agilizar decisiones. A futuro, Grupo Bimbo busca consolidar su estrategia de Nutrición Positiva, evolucionar su portafolio y fortalecer su propósito de “Alimentar un Mundo Mejor”, con acciones en Colombia enfocadas en crear oportunidades, promover la inclusión y acercar la alimentación a quienes más lo necesitan.

Este compromiso se materializa en programas como Expendios con Sentido Social, que promueve la inclusión de poblaciones vulnerables; Nutriendo Tus Sueños, que utiliza el deporte para fomentar hábitos saludables y liderazgo en jóvenes; y la Bimbo Global Race, que convierte cada inscripción en apoyo alimentario para comunidades vulnerables. Todas estas acciones reflejan la manera en que Grupo Bimbo entiende su propósito: crecer junto a las comunidades donde está presente y seguir construyendo, desde Colombia, una historia que ya cumple tres décadas.

*Contenido elaborado con el apoyo de Grupo Bimbo