Llega a Bogotá una nueva propuesta gastronómica con sabores de Colombia y México

La confianza en Colombia se refleja en un entorno de negocios que favorece la llegada de nuevas inversiones y dinamiza distintos sectores de la economía. El crecimiento del turismo y el aumento del flujo de viajeros en los aeropuertos nacionales dan cuenta del papel que mantiene esta actividad en el país. Este movimiento de personas, motivado por viajes de negocios, turismo o conexiones entre ciudades, también ha generado oportunidades para la industria hotelera.

La operadora mexicana Norte 19 cuenta con cuatro hoteles de la marca City Express by Marriott en Colombia. Tras más de una década de presencia en el país, la compañía decidió dar un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la apertura de ‘Cocina Capital’, un restaurante que abrirá sus puertas a mediados de septiembre y contó con una inversión de 2.500 millones de pesos.

La llegada de Norte 19 a Colombia comenzó en 2013 con el hotel City Express Plus by Marriott Cali. Entre 2016 y 2017 consolidó su operación con tres hoteles adicionales: dos en Bogotá y uno en Medellín. A estas cuatro propiedades se suman los 135 hoteles que opera en México, además de uno en Chile y otro en Costa Rica, para un total de 141 establecimientos.

La apertura marca la entrada de la operadora mexicana al sector gastronómico en el país, con una oferta que busca integrar dos tradiciones culinarias. Foto: Suministrada - API

‘Cocina Capital’ será un espacio pensado para compartir, disfrutar de buena música, coctelería y una propuesta gastronómica que integra sabores colombianos y mexicanos. El restaurante está ubicado en las cercanías del Aeropuerto Internacional El Dorado, en la calle 26, dentro del hotel City Express Plus by Marriott Bogotá Aeropuerto.

“Vemos a la industria hotelera y gastronómica como un motor de desarrollo para fortalecer los vínculos entre México y Colombia, con la apertura de nuevos mercados, la inversión y la creación de experiencias que conectan a las personas y los negocios”, señala Cheryl Mahecha, directora de Operaciones de Norte 19 para Colombia, Chile y Costa Rica.

Además de la ubicación estratégica de sus hoteles, cercanos a aeropuertos y zonas industriales o comerciales, la compañía encuentra otro factor clave en el mercado colombiano: la fortaleza del segmento de eventos. Un ejemplo es el City Express Plus by Marriott Cali, que registra ocupaciones máximas durante la Feria de Cali y mantiene un flujo constante de huéspedes gracias a la agenda de congresos, convenciones y foros empresariales de la ciudad.

Cocina Capital hace parte de la expansión de Norte 19 en Colombia, donde la compañía suma una nueva línea de operación a su trayectoria hotelera. Foto: Suministrada - API

“La oferta del sector crece, pero también llegan nuevos negocios. Grandes multinacionales y tecnológicas abren operaciones y hay proyectos impulsados por la construcción. La expectativa de Norte 19 es crecer con esos nuevos negocios que llegan al país”, agrega Mahecha.

Además, destaca el desempeño de la capital antioqueña. “La mejor temporada de Medellín es todo el año”, asegura al señalar que la ciudad se ha consolidado como un destino permanente para eventos y negocios. En Colombia, Norte 19 administra 504 habitaciones y genera más de 160 empleos directos y unos 30 indirectos.

Con la apertura de ‘Cocina Capital’, la compañía fortalece su presencia en el país y suma una nueva línea de negocio en un momento clave del año, cuando se intensifican las actividades empresariales, los eventos y los proyectos corporativos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Be Ventures Colombia