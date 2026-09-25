Sanfer impulsa la producción de medicamentos en Colombia con una inversión de más de 40 millones de dólares

Más del 20 por ciento de los medicamentos que produce Sanfer en Colombia se exportan a países como Ecuador, Chile, Argentina, México y Centroamérica y el Caribe, entre otros. Este ha sido el resultado de una estrategia de expansión que involucra inversiones permanentes en investigación, desarrollo e infraestructura, en lugares que ofrecen las condiciones para el desarrollo y evolución del mercado farmacéutico.

Colombia es uno de ellos. El grupo mexicano puso la mirada en el país hace alrededor de dos décadas cuando compró en 2008 Laboratorios Bussié, operación que fortaleció en 2014 con la adquisición de Laboratorios Internacionales de Colombia, Labinco y diez años después con la inauguración de un gran Centro de Producción Farmacéutica en Bogotá.

Este proceso de crecimiento sostenido le ha permitido ampliar la capacidad de producción, generar nuevos empleos y exportar desde Colombia a otros mercados de América Latina. El año pasado compró la firma Vitalis para ampliar la capacidad productiva, particularmente en medicamentos inyectables con presencia en toda Latinoamérica.

Con 85 años de trayectoria y presencia en más de 25 países, el grupo mexicano busca aumentar en al menos 10 por ciento las exportaciones desde Colombia, de modo que cerca del 30 por ciento de la producción llegue a mercados internacionales.

La compañía fortalece su presencia internacional mediante inversiones en investigación, desarrollo e infraestructura para ampliar su capacidad productiva. Foto: Suministrada - API

En 2026, la compañía fabricó el primer lote comercial en su nueva planta en Colombia, elevando su capacidad de 25 millones a 84,1 millones de unidades al año. Su portafolio incluye medicamentos de prescripción, venta libre, oncología, biotecnología y salud animal, con una mayor capacidad para atender la demanda de pacientes en Colombia y otros mercados.

Según Sanfer, el Centro de Producción Farmacéutica en Bogotá está diseñado para desarrollar una amplia oferta de medicamentos en áreas terapéuticas como cardiología, gastroenterología, psiquiatría, dermatología, dolor y bienestar. La capacidad proyectada contempla hasta 400 referencias, que cumplen con todos los estándares de Buenas Prácticas de Manufactura establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

“Queremos aportar a una industria farmacéutica nacional más fuerte y competitiva, donde los pacientes tengan acceso oportuno a los medicamentos y tratamientos que necesitan”, destacaron desde la compañía.

Hoy, cuenta con 2.200 trabajadores entre químicos farmacéuticos, ingenieros, profesionales de calidad, asuntos regulatorios y cadena de suministro, además de técnicos, tecnólogos y operarios especializados en manufactura farmacéutica, cargos administrativos y comerciales que dan soporte a la operación.

La visión de Sanfer es seguir creciendo en Colombia y generando oportunidades: “Para nosotros no basta con atraer talento, tenemos que crear un lugar donde las personas quieran quedarse, desarrollarse y sentir que su trabajo tiene propósito”. Con esta apuesta queda demostrado que Sanfer es una empresa que está comprometida con la salud de los colombianos y Latinoamérica.

*Contenido elaborado con el apoyo de Sanfer