Colombia fortalece su infraestructura digital para responder al avance de la IA

En un entorno donde la inteligencia artificial está transformando la forma en que operan las empresas, la disponibilidad, seguridad y capacidad de procesamiento de los datos se han vuelto más críticas que nunca. KIO Data Centers acompaña ese crecimiento digital en Colombia con una infraestructura diseñada para que las empresas puedan incorporar inteligencia artificial, nube y analítica avanzada sin comprometer la continuidad de sus operaciones.

KIO BOG1, una plataforma para crecer

Ubicado en la Zona Franca de Bogotá, KIO BOG1 combina infraestructura de misión crítica, conectividad, seguridad y capacidad de crecimiento. Cuenta con 1.160 m² de sala blanca y está preparado para futuras expansiones.

Su diseño contempla redundancia N+1, sistemas de seguridad física y lógica, monitoreo 24/7/365 y estándares internacionales de disponibilidad, con certificación Tier III.

Un aliado para la transformación digital

Más que espacio físico, KIO ofrece una plataforma integral para alojar cargas empresariales, servicios de nube y despliegues de mayor escala. Su presencia en cinco países de América Latina permite a las empresas conectar operaciones, integrar nubes y crecer regionalmente con un solo aliado.

“La inteligencia artificial está elevando los requerimientos de capacidad de procesamiento y conectividad. Ya no basta con tener espacio disponible; se requiere infraestructura preparada para mayores densidades, alta disponibilidad y capacidad para crecer”, señala Juan Manuel González, Country Manager de KIO Data Centers Colombia.

Juan Manuel González, Country Manager de KIO Data Centers Colombia. Foto: Suministrada - API

Respaldo global, compromiso local

KIO Data Centers forma parte del portafolio de I Squared Capital, firma global de inversión en infraestructura, cuyo respaldo acompaña la estrategia de crecimiento y expansión de la compañía.

En Colombia, esta apuesta se materializa en KIO BOG1, una infraestructura concebida para impulsar la transformación digital de sectores como finanzas, salud, comercio, industria y servicios públicos, que demandan cada vez más capacidad tecnológica.

“En KIO creemos que detrás de cada avance digital hay una infraestructura confiable. Desde Colombia, seguimos comprometidos en acompañar a las empresas en sus próximos desafíos, con una plataforma de clase mundial y un equipo cercano a sus necesidades”, detalló Juan Manuel González, Country Manager de KIO Data Centers Colombia.

*Contenido elaborado con el apoyo de KIO Data Centers