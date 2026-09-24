Esta es la carta en la que Coca-Cola Femsa en Colombia anuncia su retiro de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi

SEMANA conoció la carta con la que Coca-Cola Femsa en Colombia, a través de las sociedades Coca-Cola Bebidas de Colombia S. A. e Industria Nacional de Gaseosas (Indega) S. A. S., anunció su decisión de retirarse voluntariamente de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

En la comunicación, las empresas embotelladoras de la tradicional marca de gaseosas advierten que esta decisión se “circunscribe exclusivamente a la participación de las sociedades en la Cámara de la Industria de Bebidas y, por tanto, no implica su retiro ni desafiliación de la Andi. En consecuencia, tanto Coca-Cola Bebidas de Colombia S. A. como Industria Nacional de Gaseosas – Indega S. A. S. continuarán vinculadas como afiliadas a la Andi y cumplirán las obligaciones que correspondan a dicha afiliación”.

Retiro de Coca-Cola Bebidas de Colombia S. A. e Indegas S. A. S. de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi. Foto: Suministrado a Semana

Sin embargo, se conoció que la determinación de hoy sería el primer paso hacia un retiro definitivo del gremio empresarial.

Esta decisión se da en el marco de las tensiones que se registran entre el Gobierno y la presidencia del gremio, pues el Ejecutivo ordenó que ningún ministro se reúna con Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hecho que dificulta la interlocución de las empresas con el Gobierno.

El Ejecutivo ordenó que ningún ministro se reúna con Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: VANESA LONDOÑO

En la carta, la empresa indicó: “El retiro se solicita con efecto a partir de la recepción de la presente comunicación, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de las Cámaras Sectoriales de la Andi y el artículo 58 de los Estatutos de la Andi”.

La embotelladora aseguró que, a la fecha, las sociedades se encuentran al día en sus obligaciones con la Andi.