Una amplia expectativa había este martes, 8 de septiembre, alrededor de la reunión de la junta directiva de la Andi, el gremio de los empresarios más poderosos del país.

Se sabía que harían cambios, y así lo anunciaron al término del encuentro. De esa manera, la nueva Junta de Dirección General de la ANDI – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, en su primera sesión del 8 de septiembre, eligió la nueva Mesa Directiva para el periodo 2026-2027. Como presidente de la Junta fue elegido Rodolfo Castillo García, fundador y presidente de Icoharinas, y como vicepresidente, María del Rosario Gómez Jaramillo, socia directora de DG&A Abogados.

Entrarán a liderar el gremio, que tiene ramificaciones en todos los sectores de la industria y otras áreas de la economía, para lo cual, opera con más de una treintena de células, entre cámaras y comités que se encargan cada una de temas específicos, en pos de difundir y propi​ciar los principios políticos, económicos y sociales en un sistema de libre empresa.

Logo Andi Foto: Andi / página web

Gremio antiguo y numeroso

El gremio sobrepasa los 80 años desde su primera aparición, lo que ocurrió en la ciudad de Medellín, y desde entonces ha sido uno de los gremios empresariales más poderosos e influyentes en el país.

En la actualidad, la agremiación tiene bajo su sombrilla a un número significativo de empresas: tradicionalmente son entre 1.400 y 1.500 afiliados a nivel nacional; pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros.

Andi alerta por la calidad del empleo pese a caída del desempleo en Colombia

Opera con sucursales en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Pereira, Santander de Quilichao y Villavicencio.​

Como gremio, están comprometidos con la reactivación económica del país, a través de propuestas que generen empleo de calidad y aceleren el crecimiento en el corto plazo.

“Estamos ante una nueva etapa”: presidente de la junta de la Andi expresó la expectativa que tienen los empresarios con el nuevo Gobierno

Igualmente, han manifestado la intención de ser generadoras de progreso en las regiones y protagonistas en la búsqueda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios del Capitalismo Consciente, la libre empresa y la democracia.

Economía Foto: Esteban Vega La Rotta

La junta directiva de la Andi es el órgano de gobierno encargado de administrar, guiar la estrategia y supervisar las operaciones generales de una organización en representación de los socios o accionistas.

Una vez concluida la reunión de la junta, su nueva mesa directiva manifestó que trabajarán bajo para aportar al bienestar colectivo y contribuir con la construcción de “Más País”, como lo han promovido hasta ahora. Se encargarán de buscar nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y generación de empleo, según manifestaron en el primer pronunciamiento del equipo directivo, ahora con nuevos integrantes en la mesa principal.

¿A quién relevan?

Los dos nuevos miembros de la junta de la Andi relevan a Jaime Murra y Reginaldo Pérez, quienes la lideraban hasta la nueva decisión.