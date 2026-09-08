Junta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura confirma a Tatyana Orozco como presidenta de la agremiación

Los 12 miembros principales de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI, en su reunión de este martes 8 de septiembre, tomaron la decisión de confirmar el sonajero que se venía dando: Tatyana Orozco De La Cruz es la nueva presidenta del gremio.

La elección se produjo luego de que María Consuelo Araújo, quien había asumido el cargo en febrero de 2026, a su vez, por la renuncia de Juan Martín Caicedo Ferrer, quien estuvo al frente por 22 años, se apartara de la posición para irse como embajadora de Colombia en Estados Unidos, en el gobierno de Abelardo De La Espriella.

En busca de que la presidencia de la agremiación la ocupara una mujer, la junta directiva de la CCI, liderada por Juan Carlos Saavedra, decidió escoger a la economista Carolina Soto, quien a pocas horas de la designación fue desnombrada, en medio de las críticas porque se percibió esa circunstancia como una participación del gobierno nacional en la conformación corporativa de los gremios privados.

Ahora, la decisión de la junta es continuar con una mujer en el liderazgo de la agremiación, por lo cual, en la reunión de este martes se confirmó que Orozco presidirá la CCI.

Junta Directiva de la CCI oficializa declinación de Carolina Soto como presidenta del gremio

El perfil

Se trata de una economista egresada de la Universidad de los Andes, con una amplia trayectoria en lo público y lo privado. Empezó su carrera profesional como directora ejecutiva de ProBarranquilla, cargo que ocupó durante cerca de 10 años, desde 2002 hasta 2013. Desde allí trabajó en promoción de inversiones y desarrollo empresarial de Barranquilla y el Caribe.

Pasó luego a ser parte del Gobierno Nacional, como viceministra de Turismo, luego de lo cual acumuló experiencias en el sector público. Fue directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Allí participó en la definición de políticas de inversión pública, infraestructura y desarrollo territorial.

Congreso de Infraestructura 2025 en Cartagena, organizado por la CCI Foto: Martha Morales Manchego / Semana

También dirigió el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Desde sus puestos públicos ayudó a acelerar al menos 1.000 obras de infraestructura en diferentes regiones del país.

Su experticia, además, proviene de la participación en juntas empresariales, entre las que se destaca la de Ecopetrol, en la que tuvo asiento como integrante del DNP.

La alta dirección es parte de su currículum. Fue vicepresidenta de Asuntos Corporativos de SURA, y estuvo vinculada al proyecto Arena del Río en Barranquilla.

En la actualidad, es miembro independiente de la junta directiva de Renting Colombia, donde su perfil es presentado precisamente como una combinación de experiencia pública y privada orientada al desarrollo económico.

Orozco hace parte de la junta directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y CEO de Consultia, firma de consultoría con operación en Latinoamérica.

Igualmente, tiene una larga trayectoria trabajando de la mano de organismos multilaterales, entre ellos la CAF, en temas de infraestructura y desarrollo territorial.

Las megaobras de infraestructura son hechas a través de concesiones, por empresas asociadas a la CCI. Foto: Covioriente

Así las cosas, su experticia en temas de infraestructura, que será el área en la que se moverá ahora como presidenta de la CCI, la adquirió principalmente en el DNP, entidad que se encarga de la planeación de la inversión pública y de grandes proyectos nacionales, al igual que en otras empresas y juntas de sociedades.

El otro plus que la junta directiva del gremio de empresas de infraestructura valoró en Tatyana Orozco es la relación que podrá tener con el gobierno nacional, lo que es clave para la evolución de proyectos concesionados que requieren reglas de juego estables, pues se trata de billonarias inversiones.