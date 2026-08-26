Junta Directiva de la CCI oficializa declinación de Carolina Soto como presidenta del gremio

Pocos minutos después de conocerse una carta de Carolina Soto dirigida a la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) declinando su designación, esta corporación hizo oficial la decisión.

“La Junta Directiva Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura informa que la doctora Carolina Soto Losada decidió declinar su designación como presidenta ejecutiva de la CCI”, señaló un comunicado del gremio.

En el documento, se agradeció a Soto su disposición, así como el tiempo y la atención que dedicó durante el proceso de selección. Además, se reconoció su trayectoria y experiencia que, dijo, fueron valoradas a lo largo de ese proceso.

“La CCI continuará desarrollando con plena normalidad su agenda institucional y gremial, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus afiliados y con el sector de la infraestructura. La Junta Directiva Nacional continuará trabajando de manera articulada con los afiliados y los diferentes actores del sector para fortalecer la institucionalidad de la CCI, avanzar en los asuntos prioritarios de la infraestructura nacional y contribuir al desarrollo de los proyectos que requiere el país”, agregó.

María Consuelo Araújo, quien se desempeñaba como presidenta de la CCI, fue nombrada por el Gobierno De La Espriella como embajadora de Colombia en Estados Unidos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La Junta Directiva aseguró que la CCI mantiene su agenda, su compromiso con sus afiliados y su propósito de “seguir siendo un actor fundamental para el desarrollo de la infraestructura y la competitividad de Colombia”.

Soto, excodirectora del Banco de la República y exviceministra de Hacienda, en su breve comunicación a la Junta Directiva de la CCI, expresó que este ente representa un sector fundamental de la economía que necesita trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las entidades públicas: “Los retos del sector y del país son muchos y requieren unión y grandeza”, dijo.

Tras horas de turbulencia, se cayó el nombramiento de Carolina Soto como presidenta de la CCI. ¿Qué fue lo que pasó?

Asimismo, llamó la atención sobre la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del Gobierno a estas.

Todo se originó tras el pronunciamiento de Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien criticó el nombramiento de Soto como presidenta de la CCI.

“Después del acercamiento amistoso y el colegaje de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en cabeza de María Consuelo Araújo, con el Gobierno del presidente De La Espriella, resulta al menos paradójico que la Junta Directiva de la CCI haya desconocido el mensaje implícito en que del gremio saliera la embajadora ante los EE. UU., y procediera sin víspera a elegir apresuradamente a una persona sin cercanía alguna con el Gobierno”, dijo Gómez.

Fuerte mensaje de vocera designada de Abelardo De La Espriella por nombramiento de Carolina Soto en la presidencia de la CCI

Tras este pronunciamiento, hubo tensión en el gremio; la Junta Directiva se reunió en la noche del martes y hasta la madrugada del miércoles no se conocía ninguna decisión sobre el futuro de Soto. Hasta que hizo pública su carta declinando el ofrecimiento y la oficialización por parte del gremio.