Con un mensaje a los miembros de la CCI, Carolina Soto declinó a su nombramiento en la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

En su carta a la junta directiva, Soto señaló que la Cámara representa un sector fundamental de la economía que necesita trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las entidades públicas. “Los retos del sector y del país son muchos y requieren unión y grandeza”.

“Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes.

La Cámara representa un sector fundamental de la economía que necesita trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el gobierno nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas. Los retos del sector y del país son muchos y requieren unión y grandeza.

Finalmente, quiero llamar la atención sobre la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del gobierno a las mismas", dice el mensaje completo enviado por Soto.

Todo se originó tras el pronunciamiento de Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien criticó la designación de Carolina Soto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

La entidad había anunciado el nombramiento de Soto en un comunicado. El cargo había quedado abierto pues la presidenta, María Consuelo Araujo, fue designada como embajadora de Colombia en los Estados Unidos.

“La Junta Directiva Nacional decidió por consenso designar a la doctora Carolina Soto Losada como nueva Presidenta Ejecutiva de la CCI. La doctora Soto hizo parte del proceso de selección adelantado por la organización el año anterior, en el cual se destacaron sus altas cualidades personales y profesionales, así como su amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Su designación representa una garantía de continuidad y estabilidad institucional para la CCI, así como una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo del gremio en beneficio del sector de la infraestructura del país”, había expresado el gremio en un comunicado.

Tras ese anuncio, Carolina Gómez escribió: “Después del acercamiento amistoso y el colegaje de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en cabeza de María Consuelo Araújo, con el Gobierno del presidente De La Espriella, resulta al menos paradójico que la Junta Directiva de la CCI haya desconocido el mensaje implícito en que del gremio saliera la embajadora ante los EE. UU., y procediera sin víspera a elegir apresuradamente a una persona sin cercanía alguna con el Gobierno”, dijo Gómez.

El pronunciamiento generó tensión en el gremio. La junta se reunión en la noche del martes y hasta la madrugada del miércoles no se conocía ninguna decisión sobre el futuro de Soto en el gremio, hasta que hizo pública su carta a la junta declinando el ofrecimiento.