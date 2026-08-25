Invima recomendó no consumir lote de Bonfiest Plus falsificado: “El riesgo de intoxicación química es muy alto”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó sobre la comercialización ilegal de un lote del producto Bonfiest Plus, granulado efervescente, en presentación de sobres de 5,1 gramos.

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La entidad señala que el producto correspondiente al lote 5H6839 con fecha de vencimiento junio de 2027, luego de que su falsificación fuera confirmada por Tecnoquímicas TQ S.A.S., titular del registro sanitario, y notificada a la autoridad sanitaria.

Invima emitió una alerta por la comercialización ilegal de unidades falsificadas del medicamento BONFIEST PLUS®, lote 5H6839 y fecha de vencimiento JUN 2027, cuya falsificación fue confirmada y notificada al Instituto por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario. pic.twitter.com/GIcgkXefT0 — Invima (@invimacolombia) August 25, 2026

Según el Invima, el producto Bonfiest Plus cuenta con registro sanitario INVIMA 2022M-0004285-R2 como medicamento, bajo la modalidad de fabricar y vender, y el establecimiento Tecnoquímicas TQ S.A.S. actúa como titular del registro sanitario. Sin embargo, el lote mencionado fue identificado como fraudulento conforme a lo establecido en el Decreto 677 de 1995.

La autoridad sanitaria indicó que existen diferencias entre el producto falsificado y el original. “Entre ellas se encuentran errores de ortografía en el empaque, como ‘exeso’, ‘saislatos’, ‘embrazo’, ‘circustancia’, ‘epatica’, ‘Pasientes’, ‘excesivo’ y la frase ‘VENTAS SIN FORMULA MEDICA’, elementos que no aparecen en el sobre original”, destacó el Invima.

También se identificaron diferencias en la impresión del empaque. De acuerdo con la información suministrada por el titular del registro sanitario, la numeración ubicada debajo del código de barras presenta un tamaño mayor y mayor resaltado en el producto falsificado.

Además, el sobre adulterado tiene una apariencia opaca, menor nitidez en los textos y bordes más marcados similares a una impresión en negrilla.

El Invima señaló que el producto falsificado presenta cambios en elementos gráficos, como menor visibilidad del efecto de burbujeo del diseño, diferencias en la tonalidad del sobre, un sellado irregular con bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire.

Asimismo, no cuenta con el sistema abrefácil presente en el producto original y la codificación del lote tiene una apariencia más definida, oscura y pixelada.

Frente a los riesgos para la salud, el Invima advirtió que “al desconocer su contenido real, ”el riesgo de intoxicación química es muy alto”, debido a que los productos falsificados pueden contener sustancias no aptas para consumo humano o presentar contaminación por microorganismos y metales.

Elementos identificados en la falsificación. Foto: Montaje Semana

La entidad agregó que “los productos fraudulentos no cuentan con registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia”, debido a que se desconoce su contenido, fabricación, trazabilidad y condiciones de almacenamiento y transporte.

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El Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto Bonfiest Plus correspondiente al lote señalado y verificar siempre la autenticidad de los medicamentos mediante la consulta del registro sanitario en la plataforma oficial de la entidad.

Además, solicitó suspender el uso del producto en caso de haberlo adquirido y reportar cualquier evento adverso asociado a su consumo. También pidió informar a la autoridad sanitaria o a los entes territoriales de salud sobre lugares donde se distribuya o comercialice este producto.