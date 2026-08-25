Avianca reactiva sus vuelos a Pereira tras el terremoto: saldrán desde Bogotá y Medellín a partir de esta fecha

La aerolínea Avianca emitió un comunicado en el que confirmó que se reactivarán los vuelos a Pereira desde las ciudades de Bogotá y Medellín. La decisión se da después de que la Aeronáutica Civil certificara el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad para la reapertura del Aeropuerto Internacional Matecaña.

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La compañía precisó que los vuelos se reiniciarán desde el próximo 26 de agosto, aunque se hará de manera gradual y en estricto apego a las condiciones de operaciones que señaló el organismo de control.

En ese sentido, se retomará el servicio con una operación inicial de cuatro vuelos diarios, tres desde Bogotá y uno desde Medellín. Con esto, según indicó, se busca reafirmar el compromiso con la conectividad, la seguridad y la movilidad de los pasajeros.

De manera progresiva, de acuerdo con el comunicado, se irá aumentando la capacidad y la frecuencia hasta alcanzar 10 vuelos diarios: ocho desde Bogotá y dos desde Medellín, a medida que la infraestructura de la terminal aérea recupere plena capacidad operativa.

Así quedó el Aeropuerto Internacional Matecaña tras lo que fue el terremoto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA.

“La reactivación de Pereira complementa la conectividad que Avianca mantiene con el Eje Cafetero, con el resto de Colombia y su red internacional”, dijo la compañía.

Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de la aerolínea, destacó que en las decisiones que se toman siempre prima la seguridad de los pasajeros y de los colaboradores.

Por lo mismo, es que poco a poco se irán aumentando los vuelos a la capital risaraldense y siempre en coordinación con la Aerocivil.

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“Seguimos enfocados en disponer nuestras capacidades al servicio de Colombia: incrementaremos gradualmente nuestra capacidad hacia Pereira para seguir conectando el Eje Cafetero con el resto del país y contribuir a la recuperación de la movilidad, el turismo y la actividad económica de la región”, manifestó.

Avianca recordó, además, que mantiene medidas de flexibilidad para los pasajeros con vuelos afectados entre el 10 y el 30 de agosto desde o hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó, que son las cuatro ciudades afectadas por los sismos.

Imagen referencia de un avión de Avianca. Foto: Avianca

“Avianca continuará sumando esfuerzos para acompañar a las comunidades afectadas por esta emergencia. La aerolínea recomienda a sus pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto a través de avianca.com, la aplicación móvil y los demás canales oficiales de Avianca”, concluyó.