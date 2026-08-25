Murió el padre Javier Giraldo tras atravesar delicado estado de salud: luto en la Iglesia católica

En la mañana de este martes, 25 de agosto, se confirmó la muerte del padre Javier Giraldo Moreno, quien se convirtió en un símbolo de la memoria de los oprimidos en Colombia, defensor de los derechos humanos y buscador de la paz.

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Hasta el momento no se ha confirmado la causa de su muerte, pero hace algunos días se informó que fue ingresado de urgencia en el Hospital San Ignacio de Bogotá tras sufrir una caída de gravedad en su domicilio.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) fue una de las primeras en reaccionar después de que se confirmara el deceso del cura, quien era licenciado en Filosofía y tenía una maestría en Teología de la Universidad Javeriana, con especialización en la Universidad de París.

Entre otras cosas, Giraldo fue fundador, junto a otros jesuitas, del Centro de Educación Popular (Cinep) y siempre tuvo una gran vocación por la defensa de los derechos humanos.

“Este rol de estar del lado de gente vulnerable y golpeada, y de defender con vehemencia sus derechos, nunca fue fácil para el inquebrantable padre Javier Giraldo. Es mucho lo que vio y las luchas que dio para que los atropellos no queden en la impunidad, como el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, y el padre de ella, quien estaba de visita en su apartamento cuando llegaron a matarlos. Su mamá quedó herida”, dijo la Fundación Pares.

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El sacerdote, a lo largo de su vida, se convirtió en una de las figuras más respetadas en la defensa de comunidades vulnerables, pero su trabajo destacó especialmente por lo que hizo junto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

A través de redes sociales no se han hecho esperar los mensajes de condolencias por la muerte de Giraldo, varios creyentes y personas que lo conocieron expresaron su sentido pésame y su tristeza por lo ocurrido.