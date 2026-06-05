Iglesia católica celebra la sanción de la ley que da vida a un nuevo día festivo en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá

El fray Juan Ubaldo López Salamanca, rector del Santuario Mariano Nacional, en diálogo con SEMANA, celebró la sanción presidencial de la ley que materializa el homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, el cual se conmemorará el 9 de julio como día festivo.

“Esta Ley 2578 de 2026 surge desde el año pasado como proyecto de ley presentado por el representante Wilmer Castellanos y, en una reunión el año pasado aquí en nuestro santuario, junto con el alcalde de Chiquinquirá, se planteó la posibilidad de establecer la fiesta nacional de la reina y patrona de Colombia, que se celebra cada 9 de julio, la fiesta de la coronación de la reina y patrona de Colombia”, expresó.

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Además, manifestó: “Y él me comentaba, el ingeniero Wilmer Castellanos me planteaba el tema de que estaba realizando o trabajando en un proyecto de ley para Chiquinquirá y para la región, dentro de lo cual, como ya vemos en la ley sancionada por el presidente de la República, pues habla de un plan maestro de acueducto y alcantarillado para Chiquinquirá, y la transversal de Boyacá que cobija varios municipios desde Puerto Boyacá, pasando por Chiquinquirá”.

Documento suministrado a SEMANA. Foto: Documento suministrado a SEMANA.

“Y la construcción, que es algo necesario para el desarrollo de la región, y en continuidad con esa obra de doble calzada entre Zipaquirá y Barbosa. Entonces todos esos elementos de infraestructura, de seguridad vial y de mejoramiento de las condiciones de vida de los chiquinquireños, y de muchos que están en las ciudades intermedias, se completaron con este artículo que elaboramos y que fue una propuesta que les hice yo a ellos en términos de lo que estamos celebrando como Iglesia católica este año en Colombia y, de manera especial, aquí en Chiquinquirá: los 390 años de los frailes dominicos como custodios del Santuario Mariano, los 40 años de la visita de San Juan Pablo II a Chiquinquirá en 1986, el 3 de julio, y los 440 años de la renovación del lienzo milagroso de Nuestra Señora el próximo 26 de diciembre”, recalcó.

Sumado a ello, agregó: “Entonces, en ese contexto, si vemos las consideraciones de los tres primeros artículos, tienen que ver con estos elementos que, sin lugar a dudas, para el pueblo de Colombia y para los fieles peregrinos que visitan este santuario, serán algo que fortalezca también su experiencia de vida, de fe y de lo que significa ser cristiano en términos de evangelizar, de predicar la vida y las bienaventuranzas, las obras de misericordia, que es lo que a nosotros nos lleva a reforzar, a fortalecer nuestra fe”.

Por último, y de acuerdo con el texto de la ley, el artículo 6 dispone expresamente: “Se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983 para efectos de determinar el día en el cual se disfrute del descanso remunerado en el calendario”.