“Son más los niños víctimas”: grave revelación en el caso de presunto abuso sexual que enreda al exalcalde Carlos Caicedo

En mayo de 2023, el exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo sostuvo una reunión con una mujer en un apartamento de Santa Marta. La mujer asistió al encuentro con su hija, una niña que en ese momento tenía ocho años de edad.

“Se la hubiera metido”: las pruebas contra Carlos Caicedo por un presunto abuso sexual de menores

La escena que se convirtió en denuncia fue perturbadora: “Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible”, dijo la madre de la niña que ahora se convirtió en la víctima de un proceso que avanza en la Fiscalía.

El exdirector del CTI, Julián Quintana, es abogado de víctimas en este caso y aseguró que, tras el artículo publicado en SEMANA, más víctimas se acercaron a su despacho para advertir sobre nuevos hechos, con detalles de otros casos de abuso sexual que enredan al exmandatario.

“A raíz de esta denuncia, otras víctimas se han comunicado con nuestra veeduría, y también nos han contado hechos escalofriantes, absurdamente graves. Los vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía. Esas víctimas quieren también entrevistarse con nosotros, quieren tener garantías judiciales, porque el inconveniente que se tiene hoy es que Caicedo es el amo y dueño del Magdalena”, señaló Quintana.

Las víctimas le pidieron a la Fiscalía avanzar en la investigación y garantizar su seguridad pues, antes de interponer las denuncias correspondientes, fueron convocadas a reuniones extrañas con personas cercanas a Carlos Caicedo y para solicitudes particulares, incluso con la orden de comunicar a las víctimas con el indiciado.

“Cualquier persona que denuncie pues, sin duda alguna, tiene un miedo grandísimo de que esta persona le pueda hacer algo, atente contra su vida; es un pueblo muy pequeño, les quita las oportunidades laborales. Por eso es que no se animan a denunciar”, insistió el abogado.

Las denuncias resultaron muy graves, al punto de que el propio Gobierno se pronunció al hacerle un llamado de atención a la Fiscalía para que acelere las actuaciones, luego de advertir que son varias las investigaciones contra Caicedo sin avances significativos.

Carlos Caicedo es investigado en la Fiscalía Foto: Cortesía campaña Carlos Caicedo / juma.fotografo

“Esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados: exige una mirada atenta a los patrones de abuso de poder que, con frecuencia, permanecen protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes los ejercen”, explicó el MinJusticia.