Alivios financieros para afectados por terremoto, la petición que hizo el ministro de Agricultura a Asobancaria

Después de los primeros días tras el fuerte terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto y el avance en la etapa de atención humanitaria a las víctimas, vienen los conteos de los daños en infraestructura y zonas agrícolas.

Fue así como, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, tocó la puerta de la banca comercial colombiana, representada por el gremio Asobancaria, que, además, iniciará su convención anual, en la que seguramente abordarán el tema de la tragedia.

“Alivios financieros para productores afectados por el terremoto y El Niño” fueron las peticiones que hizo Dangond, a través de una solicitud formal que le hizo a Asobancaria y a sus entidades afiliadas.

El terremoto sigue dejando daños: este es el nuevo balance de la emergencia en Colombia al 25 de agosto

La propuesta parte de los grandes efectos que hay en el área rural de los departamentos en los que el terremoto causó estragos. Pero el ministro también se anticipó al impacto que provocará el evento climático que está presente en Colombia y del cual, se esperan daños en cultivos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria si no se toman las medidas a tiempo.

Terremoto en Quibdó. Foto: Joel González – Presidencia de la República

De esa manera, Dangond pidió adoptar medidas extraordinarias para apoyar al campo afectado por estas emergencias.

¿Qué alivios pide MinAgricultura?

Dentro de los alivios solicitados por el funcionario que asumió el cargo en el gobierno de Abelardo De La Espriella, está la del congelamiento del capital e intereses. La propuesta es que esa medida se aplique durante 12 meses.

En segundo lugar, el ministro pide que se aplique la estrategia de reperfilamiento integral de las obligaciones financieras, lo que implicaría ampliar plazos y aplicar periodos de gracia para los pagos.

En la petición también se menciona la posibilidad de aplicar la restauración de la calificación crediticia para aquellos que así lo requieran.

El campo. Foto: Daniel Reina

Hay que enfatizar que estas medidas fueron solicitadas para los departamentos y municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto.

Abastecimiento de alimentos: esto es lo que proviene de regiones afectadas por el terremoto. Anif hizo la medición

Ya algunos centros de pensamiento económico, como Anif, habían hablado de los riesgos sobre la seguridad alimentaria, con algunos productos que vienen de regiones impactadas por el sismo.

Cabe que señalar que, en términos de fauna, habría un total de 2.146 afectados y otros 2.942 fueron rescatados durante las labores adelantadas después del sismo. Esto, con corte a agosto 25.

Y ahora El Niño

Según el documento que Dangond le envió a Malagón, además de la coyuntura generada por el terremoto, ahora viene el evento climático, lo que causa gran preocupación, pues podría extenderse hasta el primer trimestre del próximo año. “Estamos seguros de que bajo el liderazgo de Asobancaria, el sector financiero adoptará las medidas adecuadas para preservar las empresas rurales, el empleo y garantizar la producción de alimentos”, dijo Dangond en su misiva.