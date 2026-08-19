El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una notificación de control para el departamento de Cundinamarca.

Dos millones de plantas de cacao para la paz. Compañía Nacional de Chocolates impulsa opción de sustitución a familias en zonas de cultivos ilícitos

La entidad fue alertada por la firma F&M Chocolates S.A.S. sobre la sustracción ilegal de varios cargamentos de cobertura de chocolate industrial y grasa vegetal.

Chocolate Corona busca dinamizar el mercado con su campaña “Chocolate 100 % Real”

El cargamento hurtado suma aproximadamente 4.000 kilogramos de base de cobertura repartidos en cuatro lotes, junto con 160 kilogramos de materia grasa. Todos los productos afectados cuentan con fechas de caducidad fijadas para mediados del año 2027.

Acciones de inspección y riesgo en el mercado no regulado

Frente a esta eventualidad, el organismo regulador activó los protocolos de rastreo con el propósito de mitigar la comercialización clandestina de estos ingredientes.

La institución solicitó a las secretarías de salud locales intensificar los controles para identificar el material y aplicar las sanciones correspondientes.

Los chocolates en cuestión son los siguientes:

Código de producto Lote Descripción del Producto Cantidad Unidad Fecha de vencimiento

B01FMINCMP

22102066

BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg

1000

kg

06/2027

B01FMINCMP





22103066

BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg

1000

kg

06/2027





B01FMINCMP





22104066

BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg

1000

kg

06/2027





B01FMINCMP





22105066

BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg

1000

kg

06/2027

4GV01CBAKG





17052026TB1

GRASA VEGETAL

160

kg

06/2027

Sobre el operativo de prevención, el coordinador de vigilancia epidemiológica de alimentos y bebidas del Invima, Alexander Díaz, explicó que la entidad busca prevenir el uso inadecuado de las materias primas sustraídas que puedan estar circulando de manera irregular.

El vocero técnico confirmó que los lotes comprometidos alcanzan un volumen cercano a las cuatro toneladas de insumos. Asimismo, el funcionario enfatizó que resulta fundamental que las autoridades regionales realicen una inspección intensiva en los establecimientos comerciales de la zona.

Recomendaciones y canales oficiales de reporte

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los productores de alimentos, reposteros y ciudadanía en general para no adquirir insumos de dudosa procedencia.

#BoletínDePrensa

El Invima informa a la ciudadanía sobre el hurto, en Cundinamarca, de varios lotes de base de cobertura de chocolate industrial y grasa vegetal. pic.twitter.com/7bKHvphh4N — Invima (@invimacolombia) August 19, 2026

El representante del organismo, indicó que la población debe abstenerse de comprar estos lotes e informar cualquier anomalía de forma prioritaria.

Con el fin de facilitar las denuncias, el Invima habilitó la línea telefónica institucional en Bogotá (+57 601 2425000 extensión 4500) y sus plataformas digitales. La entidad recordó que la información detallada de los lotes se encuentra disponible en su portal oficial para consulta pública.