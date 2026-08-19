El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una notificación de control para el departamento de Cundinamarca.
La entidad fue alertada por la firma F&M Chocolates S.A.S. sobre la sustracción ilegal de varios cargamentos de cobertura de chocolate industrial y grasa vegetal.
El cargamento hurtado suma aproximadamente 4.000 kilogramos de base de cobertura repartidos en cuatro lotes, junto con 160 kilogramos de materia grasa. Todos los productos afectados cuentan con fechas de caducidad fijadas para mediados del año 2027.
Acciones de inspección y riesgo en el mercado no regulado
Frente a esta eventualidad, el organismo regulador activó los protocolos de rastreo con el propósito de mitigar la comercialización clandestina de estos ingredientes.
La institución solicitó a las secretarías de salud locales intensificar los controles para identificar el material y aplicar las sanciones correspondientes.
Los chocolates en cuestión son los siguientes:
|Código de producto
|Lote
|Descripción del Producto
|Cantidad
|Unidad
|Fecha de vencimiento
|
B01FMINCMP
|
22102066
|
BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg
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1000
|
kg
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06/2027
|
B01FMINCMP
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22103066
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BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg
|
1000
|
kg
|
06/2027
|
B01FMINCMP
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22104066
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BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg
|
1000
|
kg
|
06/2027
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B01FMINCMP
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22105066
|
BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg
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1000
|
kg
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06/2027
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4GV01CBAKG
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17052026TB1
|
GRASA VEGETAL
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160
|
kg
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06/2027
Sobre el operativo de prevención, el coordinador de vigilancia epidemiológica de alimentos y bebidas del Invima, Alexander Díaz, explicó que la entidad busca prevenir el uso inadecuado de las materias primas sustraídas que puedan estar circulando de manera irregular.
El vocero técnico confirmó que los lotes comprometidos alcanzan un volumen cercano a las cuatro toneladas de insumos. Asimismo, el funcionario enfatizó que resulta fundamental que las autoridades regionales realicen una inspección intensiva en los establecimientos comerciales de la zona.
Recomendaciones y canales oficiales de reporte
Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los productores de alimentos, reposteros y ciudadanía en general para no adquirir insumos de dudosa procedencia.
#BoletínDePrensa— Invima (@invimacolombia) August 19, 2026
El Invima informa a la ciudadanía sobre el hurto, en Cundinamarca, de varios lotes de base de cobertura de chocolate industrial y grasa vegetal. pic.twitter.com/7bKHvphh4N
El representante del organismo, indicó que la población debe abstenerse de comprar estos lotes e informar cualquier anomalía de forma prioritaria.
Con el fin de facilitar las denuncias, el Invima habilitó la línea telefónica institucional en Bogotá (+57 601 2425000 extensión 4500) y sus plataformas digitales. La entidad recordó que la información detallada de los lotes se encuentra disponible en su portal oficial para consulta pública.