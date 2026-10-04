Hostigamiento a la Estación de Policía de El Peñol, en Nariño: autoridades verifican las afectaciones

La estación de Policía de El Peñol, en el departamento de Nariño, fue blanco de un hostigamiento armado en la mañana del domingo, que hasta el momento no reporta víctimas mortales ni heridos.

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El hecho se registró con disparos de fusil contra las instalaciones de la estación y la presunta utilización de drones para el lanzamiento de artefactos explosivos, lo cual está siendo verificado por las autoridades.

Momentos de angustia y pánico se registraron en medio de la incursión armadas de los grupos criminales, debido a la intensidad de las detonaciones y los disparos registrados.

Así se ve reflejado en varios videos que circulan por las redes sociales, donde se escucha el sonido fuerte de las ráfagas de fusil de los delincuentes, que generaron temor en todo el sector rural y urbano de El Peñol.

Aunque la Policía Nacional y el Ejército no se han pronunciado de manera oficial sobre los hechos, se conoció que activaron un dispositivo para atender la situación, y establecer las condiciones de seguridad en el sector.

Las autoridades realizaron verificaciones en el lugar y sus alrededores para establecer las posibles afectaciones a la infraestructura de la estación de Policía, viviendas aledañas u otros inmuebles cercanos al ataque.

Todavía no se cuenta con un balance definitivo por parte de las autoridades, pero en los reportes preliminares no se cuentan víctimas fatales ni personas heridas en medio de la incursión criminal de los grupos armados.

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