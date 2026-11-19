SEMANA conoció en exclusiva que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó adelantar una inspección disciplinaria contra el juez 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín (Antioquia) que compulsó copias para que se investigara al presidente Abelardo De La Espriella por lo que le dijo a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, al momento de su captura.

Mostrando a Primo Gay motilado y esposado: Abelardo De La Espriella respondió a juez que le compulsó copias

La Comisión manifestó la necesidad de indagar si existió o no una extralimitación de funciones por parte del mencionado juez durante la audiencia que se celebró el pasado domingo, 15 de noviembre.

Por esto, le ordenó —por facultad territorial— a la Comisión Seccional de Antioquia que adelante las respectivas pesquisas con el fin de evaluar los pronunciamientos hechos por el juez sobre la exhibición pública del detenido y la intervención que hizo el jefe de Estado durante el proceso de detención.

En este sentido, según revelaron fuentes, se quiere establecer si se extralimitaron las funciones y los límites del juez teniendo en cuenta los lineamientos legales y procedimentales.

SEMANA reveló el acta de la diligencia judicial que generó un verdadero debate político y jurídico en el país.

“Se ordena compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal examine las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos (…) realizada en la ciudad de Montería”, señala el acta.

Esta es el acta del juez que compulsó copias para investigar al presidente Abelardo De La Espriella. Hay varias aclaraciones

“Igualmente, compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que ejercite sus atribuciones constitucionales y legales, establezca si es necesaria la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organización o ejecución de esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación en el municipio de Montería”, añade.

En dicha acta se señala que la Fiscalía General le imputó a Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, los delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones.

En la audiencia, que se extendió por cuatro horas, se avaló la imputación de cargos y se aceptó la petición de la Fiscalía General de cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a Primo Gay.

En las últimas horas, y bajo un estricto esquema de seguridad, fue trasladado a la cárcel La Picota, de Bogotá.