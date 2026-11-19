Tres meses después de ocurrido el terremoto del 10 de agosto, en la iglesia principal de Palestina, Caldas, no se han podido celebrar eucaristías.

Ese templo, único en Colombia y del que solamente hay registros de otros dos similares en el mundo, según contó el alcalde Álvaro Andrés Osorio, quedó destruido.

Por eso, las ceremonias se celebran en el colegio Sagrada Familia.

Mientras eso sucede, vecinos, líderes comunitarios y funcionarios del gobierno municipal buscan la manera de arañar recursos para tratar de recuperar esa parroquia.

Iglesia de Santa Bárbara, en Palestina, Caldas, es una de las tres en estilo bizantino colonial del mundo. Foto: Suministrado a Semana

La edificación está consagrada a Santa Bárbara y es de un estilo arquitectónico que los expertos denominan bizantino colonial.

“Es una iglesia con 100 años de construida, patrimonio arquitectónico del municipio, como ella solo hay tres en el mundo (una en Europa, una en Brasil y la de Palestina, Caldas), por eso la comunidad se ha venido uniendo, haciendo bazares, pero sabemos que se necesitan más recursos”, le dijo a SEMANA el alcalde Osorio.

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La reparación del templo, según estimaciones de expertos, citados por el diario La Patria de Manizales, podría superar los 1.000 millones de pesos colombianos.

El mandatario local aseguró que el templo incluso fue visitado por el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano.

“Estuvimos con el vicepresidente, él revisó, hemos hecho todos los reportes de niveles de gestión del riesgo departamental y nacional esperando qué financiación hay para reparar este templo”, indicó el Alcalde.

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El sismo de 7,4 en la escala de Richter, que tuvo como epicentro a San José del Palmar, en Chocó, dejó también 600 viviendas afectadas, dijo el Alcalde.

“El municipio de Palestina tiene un balance 1.419 personas damnificadas, somos 16.109 habitantes, por lo que, como se ve, el sismo dejó una gran parte de la población afectada, más de 600 viviendas tuvieron algún daño estructural grave, leve o colapso total; cinco sedes educativas afectadas, dos con un nivel medio de gravedad, otros dos leves; y las instituciones eclesiales como la Santa Bárbara, principalmente”, señaló.

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Además de las afectaciones a ese templo también debe tenerse en cuenta lo ocurrido con el templo del corregimiento de Arauca, cerca de la capital caldense.