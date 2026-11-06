Contralor Jorge Laverde declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en proyectos de Aerocafé

El Contralor General de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con tres hallazgos con incidencia fiscal en proyectos del Aeropuerto Internacional del Café (Aerocafé), en Caldas.

Contraloría hará inspección al Sena para determinar uso de los recursos durante el gobierno Petro

Estos hallazgos, de acuerdo con la entidad, se dan por una cuantía total de $61.273 millones.

Con esta decisión que se toma, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción conocerá los hechos, incluidos los proyectos, contratos, modificatorios, otrosíes y demás actos conexos.

Una vez se analicen cada uno de los elementos, se tendrá que determinar si hay lugar a establecer una responsabilidad fiscal.

“No vamos a permitir que el aeropuerto siga siendo un discurso y una obra inconclusa, y más con los recursos de la nación y de los caldenses. (...) Llegó el momento de ponerle un tatequieto a Aerocafé”, dijo el funcionario.

La Contraloría explicó que los hallazgos fueron determinados por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia Fiscal del Sistema General de Regalías, en actuaciones especiales de fiscalización adelantadas al departamento de Caldas y al Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café.

Lo que se encontró fue lo siguiente:

Puente nuevo y vía de acceso por $59.151 millones: De esta suma, $58.979 millones corresponden al proyecto de construcción del puente nuevo. Los $172 millones restantes corresponden al proyecto de construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía de acceso al terminal de pasajeros.

De esta suma, $58.979 millones corresponden al proyecto de construcción del puente nuevo. Los $172 millones restantes corresponden al proyecto de construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía de acceso al terminal de pasajeros. Contrato CCNTR3004846 por $2.008 millones: Hace parte del proyecto de construcción, mejoramiento y pavimentación de la misma vía de acceso.

Hace parte del proyecto de construcción, mejoramiento y pavimentación de la misma vía de acceso. Contrato de seguridad personal por $114 millones. El acuerdo 126188-013- 2025 tenía por objeto la seguridad personal del gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé.

Según el ente vigilante, la medida de impacto nacional se justifica por la cuantía de la contratación involucrada y por la trascendencia local y regional de estas obras para la comunidad del Eje Cafetero.

Por lo mismo, el objetivo de la decisión es netamente salvaguardar el patrimonio público comprometido y garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos estatales.