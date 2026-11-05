La Contraloría General de la Nación le pondrá la lupa al Sena luego de un requerimiento de la propia entidad para determinar qué sucedió con los recursos en la administración de Gustavo Petro.

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“Esta dinámica de transparencia, pero sobre todo de consciencia sobre los recursos públicos es muy importante. Y hoy como entidad, como Sena, comprometidos con el control fiscal y sobre todo con que cada recurso que invierte esta entidad esté en favor de los colombianos”, aseguró el director del Sena, Fray Ricardo Torres Castro.

Por su parte, la Contraloría General informó que se adelanta un proceso de reacción inmediata acompañado de Policía Judicial en el que se recolectará información de lo que ha sucedido en la entidad.

“Venimos a desarrollar un plan de trabajo en el cual, de los 12 procedimientos que tenemos preestablecidos, como es la inspección técnica a lugares, vamos a hacer recolección de imágenes forenses, vamos a hacer entrevistas y recolección de elemento material probatorio y evidencia física previo a un plan de trabajo que tenemos estipulado con una información que goza de confidencialidad y que vamos a desarrollar durante todo este tiempo junto con el equipo de policía judicial”, aseguró Álvaro Arias, coordinador de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

Fray Ricardo Torres, director del SENA, solicitó la investigación de la Contraloría. Foto: Redes sociales

Torres había solicitado al ente de control hacer una inspección a los recursos de la entidad para hacer el balance de cómo recibe el Sena tras la gestión de la pasada administración y luego de tener sospechas de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

Por ejemplo, en los últimos días Torres denunció supuestos cobros indebidos en Boyacá. El funcionario fue alertado de un presunto uso político de la institución y de otros hechos cuestionables en contratación, especialmente en Chiquinquirá.

En ese sentido, pidió que se adelante una auditoría especial para este municipio y para el departamento para verificar qué habría sucedido con la entidad y los recursos de los que disponían.

No se trata de la única institución que ha hecho denuncias sobre lo que habría ocurrido en la pasada administración. El Gobierno nacional anunció que la Ley de rescate económica busca solucionar la crisis fiscal que habría dejado el mandato de Petro.

En la última semana, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió a lo que habría sucedido en el Sena y dijo que él mismo llevaría los hallazgos a la Fiscalía. “Esto es una vergüenza y no lo voy a tolerar”, aseguró.