Álvaro Uribe anunció nueva propuesta para la Ley de Rescate Económico: “Estamos de acuerdo en la situación tan grave del país”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ofreció una rueda de prensa al término de una extensa reunión de trabajo con la bancada parlamentaria del Centro Democrático, en la que se analizó a profundidad la coyuntura económica del país y la propuesta de reforma presentada por el Gobierno nacional.

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Durante su intervención inicial, el exmandatario detalló la metodología de la jornada: “Ha terminado una sesión bien importante de la bancada parlamentaria del Centro Democrático. Inicialmente, escuchamos a expertos muy reconocidos en el país, el doctor Santiago Pardo, Juan Alberto Londoño, el doctor Santiago Montenegro y también al doctor Junco. Después hablaron nuestros compañeros de las comisiones económicas”. Uribe anunció la conformación de una subcomisión parlamentaria para analizar la reforma y presentar alternativas al Gobierno.

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En relación con los consensos alcanzados al interior de la colectividad de oposición, Uribe fue enfático al desglosar las principales objeciones técnicas al articulado gubernamental.

Respecto a la austeridad y al gasto público, el expresidente declaró: “Primero hubo un consenso en que el ahorro que propone el gobierno es muy poco y hay que aumentarlo sustancialmente, eliminando entidades que tienen duplicidad, haciendo fusiones, etcétera”.

En segundo lugar, al referirse al impacto social y tributario de la iniciativa, el exmandatario expresó: “Segundo, preocupa mucho el IVA por el tema de nuestros compatriotas de ingresos medios y de ingresos populares”.

Finalmente, sobre el dinamismo de los sectores productivos, Uribe manifestó: “Tercero, se advierte en la reforma que hay timidez, que se queda corta para estimular la inversión privada en Colombia”. El expresidente cuestionó la falta de ahorro del proyecto oficial y advirtió sobre los efectos del IVA en sectores vulnerables.

Propuestas estructurales, reunión con el Gobierno y alivios regionales

Ante las falencias detectadas por la bancada, el exjefe de Estado confirmó que el partido no solo llevará reparos, sino también una contrapropuesta de fondo formulada por la mesa de expertos: “Nuestros compañeros se van a reunir el sábado con el gobierno, van a llevar puntualmente las inquietudes, pero también se va a presentar un proyecto de reforma estructural, un proyecto disruptivo que trajo hoy el doctor Santiago Pardo”.

Al ratificar la representación institucional para dicho encuentro, Uribe puntualizó: “El vocero escogido para hablar con el gobierno, acompañado de todos los integrantes de las comisiones económicas, el próximo sábado es el presidente del Senado”.

Durante la ronda de preguntas, al ser indagado sobre las medidas de reactivación y alivio para el Eje Cafetero y las zonas afectadas en departamentos como Risaralda, se explicaron las iniciativas tributarias y crediticias contempladas: “Básicamente, no recuerdo en ese momento el decreto, pero darle temporalidad, que pueda aplicar para la zona afectada y que se pueda permitir el ingreso de diferentes empresas a la zona afectada con unos (…) con unos alivios tributarios que pudiéramos ampliar un poco más adelante para que ustedes tengan la información desde lo técnico y desde lo jurídico. Lo que se habló para aquellos sectores de estratos 4, 5 y 6 afectados. Pedirle a quien gerencia hoy el fondo milagro que puedan habilitarse líneas de crédito, de ser posible, a 30 años, que permitan a esas 230 (…) que se pueda tener créditos con tasas blandas que permitan diferirse en 30 años y permitir recuperarse”.

Firmeza en la oposición y calendario del debate legislativo

El expresidente reafirmó la coherencia ideológica del Centro Democrático a lo largo del mandato, descartando que las discusiones hayan girado en torno a puestos en el Gabinete: “Hoy no se habló de ministros, se habló de impuestos. Nosotros estamos de acuerdo en la situación tan grave del país, pero además es lo natural en este partido, porque a lo largo de los últimos cuatro años este partido fue el partido firme de principio a fin en el tema de la oposición. Para nosotros nada de lo que aparece ahora es nuevo. Lo veníamos advirtiendo a lo largo de esos cuatro años. Hay que buscar esas soluciones. Aquí hay unos temas alternativos. Uno de ajuste al proyecto, otro de sustituir el proyecto por una reforma profundamente estructural”.

En cuanto a los tiempos del Congreso y la eventual convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo ante el apretado calendario de la legislatura, Uribe pidió cautela y apego a la programación institucional: “Se nombra una subcomisión, hay una nueva fecha para escuchar a esa subcomisión (…) Esa subcomisión está citada para el otro jueves, buscando que no sean fechas de congreso para poder trabajar, ojalá, todo el día. Y ese día ya vamos a escuchar a los comisionados nombrados hoy”.

Ante las inquietudes de los periodistas sobre el trámite de una emergencia económica o el llamado a extras, concluyó: “Seguramente, por lo avanzado de la legislatura, el gobierno estará pensando en sesiones extraordinarias. Pero dejémosle los ritmos al congreso y al gobierno. Queridos amigos, yo me les voy. Muchas gracias”. Álvaro Uribe reiteró la firmeza de su partido en la oposición y descartó negociaciones burocráticas con el Ejecutivo.