La doble versión de Mateo Hidalgo: una cosa le dijo a Uribe y otra en público; SEMANA revela los detalles de la polémica

Una tormenta política se armó en el país este martes, 4 de noviembre, luego de que el expresidente Álvaro Uribe le pidiera públicamente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, que por favor no le solicitara hojas de vida a los militantes del Centro Democrático.

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Lo que parecía un simple cruce de trinos se decantó en un entramado de versiones sobre lo que realmente ocurrió y que deja parado en un limbo entre dos historias diferentes al representante a la Cámara, Mateo Hidalgo.

Una cosa es lo que le ha dicho en privado al expresidente Álvaro Uribe y otra muy distinta lo que dijo públicamente a los medios de comunicación una vez se hizo evidente la polémica en redes sociales.

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Uribe autorizó a SEMANA para publicar el contenido de un audio que le envió el representante Hidalgo, y que se transcribió de forma exacta, en el que le explica qué fue lo que sucedió con el ministro de Hacienda y las dos hojas de vida.

“Presidente, buenos días. Ni más faltaba; fue una consulta. Yo ya hablé con Gabriel; él me preguntó todo y yo ya le conté cómo era el tema en realidad. A mí, por ser mesa directiva, el ministro de Hacienda me pidió el favor de que fuera al despacho de él. En esa comunicación con él yo fui muy claro y le dije que no tenía hojas de vida, porque él me pidió dos hojas de vida y yo le dije que no tenía las hojas de vida, pero pues que había personas muy buenas que habían trabajado allá en el departamento con el doctor Abelardo, entre esos el doctor Tony, y que él había estado desde el día cero con él y que por qué no lo llamaban; o a Carlos Felipe, que él le podía dar la hoja de vida. Ese fue mi mensaje”, se escucha en el audio.

Y siguió: “A Bernardo le conté el tema y creo que, de pronto, puede haber ahí un lapsus en la información; pero realmente fue así, presidente, yo no he mandado ninguna hoja de vida a nadie del gobierno y, es más, en ninguno de los escenarios, ni siquiera siendo mesa directiva, ni en las reuniones que se han hecho en privado con el gobierno, de parte de nosotros tres; hablo por Ana Ligia, por Darwin Castellanos y por mí, hemos sido supremamente respetuosos de todos los lineamientos del doctor Gabriel y de todo lo que usted nos ha enseñado, presidente”.

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Sin embargo, esa no fue la misma versión que Hidalgo contó públicamente. En el intermedio de ese choque de trinos, entre el expresidente y el ministro de Hacienda de Abelardo De la Espriella, el representante salió a “aclarar” el tema; no obstante, lo que dijo en ese momento planteó una historia que difiere completamente a lo que, de su propia voz, le dijo al expresidente en una conversación privada y que quedó registrado en el audio transcrito en esta misma nota.

Dicho eso, en una declaración en video, el congresista señaló: “Nosotros la única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral; se da en el marco de lo que se hace en las comisiones; nosotros estamos en la Comisión Quinta. Las veces que han ido se ha establecido el canal de comunicación sin ninguna índole, sin ningún compromiso; el compromiso es Colombia y así lo ha demostrado tanto el partido Centro Democrático como el Gobierno nacional”.

Álvaro Uribe, Miguel Gómez y Mateo Hidalgo. Foto: Fotomontaje SEMANA

El congresista agregó que era cierto lo que había dicho el ministro Gómez: “No ha habido comunicación con él para entregarle ninguna hoja de vida ni tampoco me han solicitado nada al respecto. Ese es el mensaje para todo el país”.

Y luego agregó: “Este representante ha hecho un trabajo diferente. Yo llegué no por una cuota política o burocrática, como normalmente pasa en el Congreso de la República... El presidente (Uribe) está en una lucha y él tiene todas las garantías de darla; yo lo respeto a él mucho, es el jefe del partido y creo que con lo que se está haciendo con el Gobierno Nacional, más lo que acaba de manifestar el presidente Uribe, pues es evidente que todos queremos que haya un cambio en la política y que no haya una componenda como normalmente se ha hecho acá, sino que se haga algo diferente”.

Mateo Hidalgo y Álvaro Uribe. Foto: Tomada de la cuenta de X de Mateo Hidalgo/Getty Images via AFP.

Tras la polémica y la rápida reacción, tanto del expresidente Uribe como del ministro Gómez, el representante quedó en medio de una encrucijada en la que entregó dos versiones distintas de los hechos y, de acuerdo a lo dicho en cada una de ellas, en alguna habría mentido.