Vicepresidente José Manuel Restrepo lideró encuentro con más de 200 empresarios en Madrid

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, sostuvo un encuentro institucional en Madrid (España) con más de 200 empresarios colombianos radicados en territorio europeo, como parte de la estrategia gubernamental denominada Misión Crecer.

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La jornada, coordinada de manera conjunta entre la Vicepresidencia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cancillería y ProColombia, tuvo como objetivo escuchar propuestas de inversión y abrir canales comerciales con la diáspora empresarial nacional en el exterior.

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Durante el desarrollo de la reunión con la delegación comercial, se enlazó una llamada telefónica en directo con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien se encontraba en Cúcuta (Norte de Santander) presidiendo un Consejo de Seguridad y coordinando la supervisión de la frontera.

“Los empresarios y los colombianos en el exterior tienen el respaldo de la Patria Milagro (...) Es un orgullo representarlo en esta Misión Crecer y trabajar junto al Ministerio de Comercio, la Cancillería y ProColombia para acompañar a esos colombianos que (...) siguen haciendo patria”, manifestó el vicepresidente Restrepo al destacar el trabajo articulado en la capital española.

Intervención presidencial desde Cúcuta y respaldo a la inversión exterior

En el contacto telefónico transmitido a los asistentes en Madrid, el presidente De La Espriella saludó al gabinete presente en España y agradeció el compromiso de la comunidad empresarial colombiana radicada en Europa.

Los empresarios y los colombianos en el exterior tienen el respaldo de la Patria Milagro. 🇨🇴 En Madrid compartimos un encuentro con más de 200 empresarios colombianos exitosos en Europa, para escuchar sus ideas y construir nuevas oportunidades para nuestro país. Incluso desde Cúcuta, donde se encontraba atendiendo personalmente los desafíos de seguridad, nuestro presidente Abelardo De La Espriella sacó unos minutos para saludarlos, reconocer su esfuerzo y reiterarles su respaldo. Es un orgullo representarlo en esta #MisiónCrecer y trabajar junto al Ministerio de Comercio, la Cancillería y ProColombia para acompañar a esos colombianos que, sin importar dónde estén, siguen haciendo patria y creyendo en Colombia. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 3, 2026

El jefe de Estado resaltó la gestión que su equipo gubernamental adelanta en el extranjero mientras atendía compromisos del orden público en el nororiente del país. El presidente saludó a los empresarios vía telefónica desde un Consejo de Seguridad en Cúcuta.

“Hola Querido Vicepresidente, Ministro (...) Estamos en Cúcuta, en Consejo de Seguridad y ahora vamos a recorrer toda la frontera. Gracias a todos ustedes allá por el apoyo al gobierno de la Patria Milagro. No puedo estar mejor representado (...) Gracias a ustedes, queridos empresarios, porque sé que hoy más que nunca están. ¡Firme por la Patria!”, expresó el mandatario nacional durante su intervención ante el auditorio, instando al empresariado transnacional a consolidar alianzas estratégicas y nuevos flujos de capital hacia el territorio colombiano.