José Obdulio Gaviria le envió mensaje al vicepresidente José Manuel Restrepo: “Créalo”

El pasado jueves, 29 de octubre, el Gobierno De La Espriella radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, que tiene como objetivo desactivar la crisis fiscal del país.

La radicación de dicho proyecto ha generado un debate político, teniendo en cuenta que, de ser aprobado en el Congreso, tocaría seriamente el bolsillo de los colombianos.

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Para entender un poco la radicación de la Ley de Rescate Económico, el vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó el pasado jueves: “El Gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo. Presentamos esta ley para salvar a Colombia de la quiebra, evitar la pérdida de 360.000 empleos y prevenir una recesión”.

Restrepo agregó: “Nunca antes en la historia de este país un Gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento. Una bomba de quienes gastaron más de lo que recibieron mes a mes y multiplicaron por cuatro veces esa diferencia: exceso de gasto sobre el ingreso. Es más o menos como vivir de la tarjeta de crédito y cada año duplicar el cupo usado de esa tarjeta, sin pagar las deudas ni ordenar la casa para evitar el derroche”.

En medio de las opiniones divididas sobre este proyecto, quien se pronunció al respecto fue el exsenador del uribismo, José Obdulio Gaviria.

A través de su cuenta en X, Gaviria le envió un mensaje a Restrepo, donde empezó haciéndole un recorderis al vicepresidente de la República.

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“De acuerdo con el discurso de campaña del vicepresidente @jrestrp, no había espacio para reclamarles a los ciudadanos más esfuerzo fiscal”, le empezó diciendo el exsenador a Restrepo.

Posteriormente, el excongresista del Centro Democrático le cuestionó a Restrepo el golpe económico que traería para los colombianos la Ley de Rescate Económico.

“Estamos a tope en renta corporativa, en renta de personas naturales y en IVA. La alternativa con la que se comprometió era otra: ser más eficientes en el gasto, combatir la evasión, el contrabando y la corrupción, y que el Estado se propusiera vivir sin déficit. Créalo, doctor @jretrp, aumentar impuestos siempre ha sido contraproducente. Meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos nunca es lo que conviene a la economía, a la inversión y a la competitividad”, le manifestó puntualmente Gaviria a Restrepo.

Y concluyó Gaviria: “Argentina está demostrando que el Estado se puede ajustar y generar superávit sin seguir exprimiendo a quien produce. Por ejemplo: hoy, un colombiano que gana $ 10 millones mensuales, con su reforma enfrentaría un aumento aproximado de $ 500.000 a $ 640.000 al mes entre mayor cotización a salud (del 4 % al 6,5 %), más renta y el IVA que sube (incluida la medicina prepagada del 5 % al 19 %). Eso no es ‘rescate’. Es lo contrario de lo que se prometió”.