Continúa declaración de Eva Ferrer ante Fiscalía por denuncias contra Verónica Alcocer: “La manera de vivir y gastar es obscena”

Este martes, 3 de noviembre, Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, reanuda su declaración ante la Fiscalía General de la Nación por sus denuncias contra la ex primera dama Verónica Alcocer.

SEMANA conoció un aparte de la diligencia, donde habla sobre el modo de vida del círculo cercano de la expareja del expresidente Gustavo Petro.

Sigue la declaración de Eva Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación sobre sus denuncias contra la ex primera dama Verónica Alcocer: “La manera de vivir y gastar de esta gente es obscena”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/xNa8MyGvvz — Revista Semana (@RevistaSemana) November 3, 2026

De acuerdo con la catalana, tal como lo dijo en entrevista con este medio, le dio “mala pinta” el primer anillo de la ex primera dama.

“Cada vez que yo le decía... Mira no sé quién. Es como... Uf. Dice que la manera de vivir y de gastar de esta gente es obscena. Es de un dinero fácil y rápido. De ellos qué he sabido... que viven de lujo, que pagan facturas...”, manifestó Ferrer en la diligencia.

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