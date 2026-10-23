Eva Ferrer comparece por segunda vez ante la Fiscalía por audios en los que habló de una presunta “mafia” en el entorno de Verónica Alcocer

Desde el exterior, Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, comparece por segunda vez ante la Fiscalía General de la Nación por los audios revelados por SEMANA en los que califica de “mafia” al círculo cercano de Verónica Alcocer.

Se trata de la continuación de la diligencia para declarar bajo juramento del pasado miércoles, en la que comenzó a relatar su rol e historia con la exprimera dama y el expresidente Gustavo Petro.

Eva Ferrer comparece por segunda vez ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación por los audios en los que habló de la existencia de una presunta “mafia” en el entorno de Verónica Alcocer. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/yIhQREYByD — Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2026

SEMANA conoció un video del inicio de la diligencia en el que Ferrer, conectada virtualmente, jura decir la verdad.

La primera sesión comenzó a las diez de la mañana y se prolongó durante cuatro horas. Las preguntas estuvieron centradas en los orígenes de la relación de Ferrer con Petro y Alcocer, que se remontaría a 2012, cuando el exmandatario llegó a la Alcaldía de Bogotá.

Durante esa diligencia también se puso en conocimiento de los investigadores un audio relacionado con la manera en que Ferrer fue convocada a trabajar en la campaña presidencial de Petro.

Eva Ferrer se conecta desde el exterior para comparecer por primera vez ante la Fiscalía: ampliará sus denuncias contra Verónica Alcocer

Johnny Batalla, abogado de la exconsejera, aseguró entonces que su defendida ratificó ante la Fiscalía las acusaciones que había hecho públicamente en entrevista con SEMANA. También señaló que la investigación abarca varias líneas y que, por esa razón, se prevén nuevas sesiones de declaración.

“Eva fue muy sólida, muy concreta, muy asertiva”, afirmó Batalla al referirse a las respuestas que entregó en esa primera comparecencia. El penalista mencionó documentos, fotografías y audios que, según su versión, respaldan aspectos del relato de Ferrer.

La exfuncionaria continúa atendiendo las diligencias desde el exterior y tiene previsto viajar a Estados Unidos en los próximos días.