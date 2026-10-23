Procurador Gregorio Eljach se pronunció sobre el caso de las 48 mujeres que presuntamente fueron “instrumentalizadas” por Petro

El procurador Gregorio Eljach se refirió a la denuncia hecha por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, sobre la supuesta instrumentalización del expresidente Gustavo Petro a 48 mujeres que trabajaron en esta entidad.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas” durante el gobierno de Gustavo Petro

Ríos aseguró que harán las respectivas denuncias del caso. “Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS (una orden o un contrato de prestación de servicios)”(sic), comentó en el Congreso.

“Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”, agregó.

Al respecto, el procurador Eljach explicó que hasta el momento están conociendo lo que supuestamente ocurrió, pero deben esperar a que todo se explique, por lo que no han tomado ninguna decisión al respecto.

“Esa es una información que apenas llegó a nosotros hoy, no estábamos atentos a lo que dijeran en la plenaria y no hay determinación de nombres ni hay documento alguno que dé pie a adelantar alguna diligencia disciplinaria o de averiguación previa”, expresó en diálogo con medios de comunicación.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunció que la contratación en la entidad durante el gobierno Petro creció un 595%

En ese sentido, el funcionario señaló que una vez esté reunida la información del caso y se conozcan todos los detalles, el ente disciplinario asumirá la respectiva competencia para verificar qué fue lo que presuntamente ocurrió.

De acuerdo con el director del Dapre, las 48 mujeres ya hablaron con el Gobierno para contar la forma en la que, por medio de un contrato de OPS, las “amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”.

Hasta el momento, Carlos Ríos no ha revelado ningún nombre, pero se espera que una vez radique la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación, se conozcan más detalles de este nuevo escándalo que sacude al anterior Ejecutivo y al exjefe de Estado.